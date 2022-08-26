Reyting sonuçları Perşembe 25 Ağustos açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting birincisi olmak için yarışan yapımlar dün akşam izleyici sayısı ile değerlendirildi. Geniş kitleye sahip yapımlar dünün TV yayın akışında yer alırken yarışma programları, maçlar ve filmler de yoğunluktaydı. Dünün reyting sıralaması için sorgulamalar başladı. İşte, Total ve AB grubunda reyting sonuçları 25 Ağustos 2022 Perşembe…