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Giriş Tarihi: 26.8.2022 09:07

Reyting sonuçları Perşembe 25 Ağustos açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri medya gündemindeki yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Duy Beni ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri takip edilmeye devam ediyor. Reyting sıralaması için yarışan yapımlar Total ve AB grubunda değerlendiriliyor. Peki, reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 25 Ağustos reyting sonuçları Perşembe…

Reyting sonuçları Perşembe 25 Ağustos açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting birincisi olmak için yarışan yapımlar dün akşam izleyici sayısı ile değerlendirildi. Geniş kitleye sahip yapımlar dünün TV yayın akışında yer alırken yarışma programları, maçlar ve filmler de yoğunluktaydı. Dünün reyting sıralaması için sorgulamalar başladı. İşte, Total ve AB grubunda reyting sonuçları 25 Ağustos 2022 Perşembe…

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE (25 AĞUSTOS)

Total ve AB grubunda değerlendirilen reytingler henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte geçen haftanın sonuçları…

GEÇEN HAFTA PERŞEMBE REYTİNG SIRALAMASI (18 AĞUSTOS)

TOTAL

1 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2 - Masterchef Türkiye

3 - Duy Beni

AB

1 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2 - Masterchef Türkiye

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Reyting sonuçları Perşembe 25 Ağustos açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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