Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları sıralaması AB ve Total 11 Ekim 2022 Salı: Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Baba, Balkan Ninnisi... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:36

Reyting sonuçları sıralaması AB ve Total 11 Ekim 2022 Salı: Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Baba, Balkan Ninnisi... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

‘’Hangi dizi reyting birincisi oldu?’’ sorusu, bugün de gündemdeki yerini aldı. Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak konusu oldu. 11 Ekim 2022 Salı akşamı Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Baba, Balkan Ninnisi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Bu yapımların arasından hangisi reyting birincisi oldu araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Ekim 2022 Salı ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile reyting sonuçları…

Reyting sonuçları sıralaması AB ve Total 11 Ekim 2022 Salı: Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Baba, Balkan Ninnisi... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Baba, Balkan Ninnisi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Ekim 2022 Salı dünün reyting sonuçları sıralaması…

11 EKİM 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 11 Ekim 2022 Salı reyting sonuçları şöyle;

11 EKİM 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI

11 Ekim 2022 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Ekim Salı akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

TOTAL

1 - Ben Bu Cihana Sığmazam

2 - Üç Kız Kardeş

3 - Ben Bu Cihana Sığmazam özet

AB

1 - Ben Bu Cihana Sığmazam

2 - Üç Kız Kardeş

3 - MasterChef Türkiye

ABC

1 - Ben Bu Cihana Sığmazam

2 - Üç Kız Kardeş

3 - MasterChef Türkiye

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Reyting sonuçları sıralaması AB ve Total 11 Ekim 2022 Salı: Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Baba, Balkan Ninnisi... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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