Reyting sonuçları sıralaması AB ve Total 11 Ekim 2022 Salı: Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Baba, Balkan Ninnisi... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Baba, Balkan Ninnisi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Ekim 2022 Salı dünün reyting sonuçları sıralaması…

11 EKİM 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 11 Ekim 2022 Salı reyting sonuçları şöyle;