Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları sıralaması AB ve Total (6 Ekim 2022) - Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 7.10.2022 08:29

Reyting sonuçları sıralaması AB ve Total (6 Ekim 2022) - Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

‘’Hangi dizi reyting birincisi oldu?’’ sorusu, gündemdeki yerini aldı. Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak konusu oldu. 6 Ekim 2022 Perşembe akşamı Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Bu yapımların arasından hangisi reyting birincisi oldu araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile reyting sonuçları…

Reyting sonuçları sıralaması AB ve Total 6 Ekim 2022 - Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları sıralaması…

6 EKİM 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 6 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları şöyle;

6 EKİM 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

6 Ekim 2022 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

29 Eylül Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

TOTAL

1 - Aldatmak

2 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

3 - Gelsin Hayat Bildiği Gİbi

AB

1 - Aldatmak

2 - Camdaki Kız

3 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ABC

1 - Aldatmak

2 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

3 - Gelsin Hayat Bildiği Gİbi

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Reyting sonuçları sıralaması AB ve Total (6 Ekim 2022) - Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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