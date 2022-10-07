Reyting sonuçları sıralaması AB ve Total (6 Ekim 2022) - Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları sıralaması…

6 EKİM 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 6 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları şöyle;