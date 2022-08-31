Rezerv Lig nedir, iptal mi oldu? Rezerv Lig neden iptal oldu?

Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların altyapı takımlarına yönelik oluşturulan rezerv lig'in kaldırılması için kulüpler Birliği Vakfı tarafından durdurulması için TFF'ye başvuruda bulunulduğu açıklandı. Bu gelişmenin sonrasında detayları öğrenmek isteyen futbolseverler Rezerv Lig nedir, iptal mi oldu, neden iptal oldu? soruları üzerinden bilgi araştırmayı sürdürüyor.
Rezerv Lig ile ilgili bilgiler ve tüm detaylar şöyle;
Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen lig. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.
"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig takımlarımızdaki genç oyuncuların rekabetçi bir ortamda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak, hem tecrübe kazanmaları hem de kendilerini geliştirmeleri amacıyla B Takım uygulaması talebimizi bundan önceki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile çeşitli kereler paylaşmıştık. Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yönetimi kulüplerimizden gelen bu talebe kayıtsız kalmamış ve uzun bir süredir beklediğimiz Rezerv Lig organizasyonunu yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirmiştir. Ancak bugün gelinen noktada, finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulmasını talep etmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında sezon başında hayata geçirilmesini talep ettiğimiz Rezerv Lig uygulamasının bu sezon için durdurulması ve önümüzdeki sezonlar için durumun daha sonra tekrar istişare edilmesine dair başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. Anlayışla karşılanacağı dileklerimizle konuyu kamuoyuna arz ederiz."