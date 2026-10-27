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Giriş Tarihi: 27.10.2026 14:42 Son Güncelleme: 27.10.2026 14:47

Rezidans cinayetinin zanlısı ölü bulunmuştu! Katil cinayetleri satır satır anlattı: Yakalanmamak için kılık değiştirmiş…

İstanbul Büyükçekmece’deki rezidans cinayetinin zanlısı, Bağcılar’da 6 gün önce ölü bulundu. Cinayet Büro ekiplerinin takibi sonucu sınırda yakalanan dahil olmak üzere toplam 8 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 baş şüpheli K.K. Y.G ve S.C.B. ifadelerinde olay günü aynı evde olduklarının; Mehmet Emin Yüksel’in uyuşturucu etkisiyle arkadaşlarını Yasin Binerci'yi öldürdüğünü, yolda ise Yüksel'i zapt edemedikleri için öldürdüklerini itiraf etti. Polisin takibi sırasında şüphelilerden birinin yakalanmamak için çekçekçi kılığına girdiği tespit edildi.

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
Rezidans cinayetinin zanlısı ölü bulunmuştu! Katil cinayetleri satır satır anlattı: Yakalanmamak için kılık değiştirmiş…
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Büyükçekmece'de Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın 17'nci katındaki dairede 21 Ekim günü saat 13.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, 2 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde 26 yaşındaki Yasin Binerci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı saldırıda yaralanan Mehmet Işık T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ OLAYDAN 3 SAAT SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayetin ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Polis 3 tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Büyükçekmece'deki cinayetten yaklaşık 3 saat sonra, bu kez Bağcılar'dan ikinci bir ölüm haberi geldi. Boş bir arazide ölen kişinin cianyet zanlısı 22 yaşındaki Mehmet Emin Yüksel olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan incelemede 2 boş kovan ile bir bıçak ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER EDİRNE SINIRINDA YAKALANDI

Polis; Büyükçekmece'de cinayetin işlendiği evde olduğu belirlenen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B. (22) isimli üç şüphelinin izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin yasa dışı yollarla Türkiye'den ayrılmaya hazırlandıkları tespit edildi. Üç kişinin Edirne'de bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için harekete geçildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken şüphelilerin dijital materyallerdeki bilgileri sildikleri ortaya çıktı.

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CİNAYET UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİYLE GERÇEKLEŞTİ

Şüpheliler sorgularında yaşanan gelişmeleri anlattı. Olay günü; öldürülen Yasin Binerci, katil zanlısı Mehmet Emin Yüksel, Mehmet I.T., K.K. ve Y.G. aynı evde kalarak uyuşturucu madde aldı. Arkadaş grubu sabah silah seslerine uyandı. İddiaya göre uyuşturucunun etkisinde olan Yüksel, silahını çıkararak ateş etti; bir arkadaşını öldürdü, birini ise yaraladı. Diğer iki kişi K.K. ve Y.G. ise farklı bir odada olmaları sebebiyle kurtuldu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÇEKÇEKCİ KILIĞINDA SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Odadan çıkmaktan korkan ikili, dışarıdan arkadaşları S.C.B.'yi çağırdı. S.C.B. olay yerine geldiğinde, kapının kilitli olması sebebiyle kapı balyozla kırıldı. Sağ kurtulan iki kişi ve katil zanlısı Yüksel 'i bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Yine şüphelilerin iddiasına göre, zapt edemedikleri için Yüksel'e ateş edilerek öldürüldü. Yüksel otomobilin içinde bırakılarak olay yerinden kaçıldı. Polis, şüphelilerden birinin karton ve plastik çöp toplayan çekçekçi kılığına girdiğini, kendisini bu şekilde gizlemeye çalıştığını tespit etti. Diğer şüphelilerin ise Edirne sınırında kaçma hazırlığında oldukları esnada yakalandıkları öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
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Rezidans cinayetinin zanlısı ölü bulunmuştu! Katil cinayetleri satır satır anlattı: Yakalanmamak için kılık değiştirmiş…
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