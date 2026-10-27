Rezidans cinayetinin zanlısı ölü bulunmuştu! Katil cinayetleri satır satır anlattı: Yakalanmamak için kılık değiştirmiş…

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÇEKÇEKCİ KILIĞINDA SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Odadan çıkmaktan korkan ikili, dışarıdan arkadaşları S.C.B.'yi çağırdı. S.C.B. olay yerine geldiğinde, kapının kilitli olması sebebiyle kapı balyozla kırıldı. Sağ kurtulan iki kişi ve katil zanlısı Yüksel 'i bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Yine şüphelilerin iddiasına göre, zapt edemedikleri için Yüksel'e ateş edilerek öldürüldü. Yüksel otomobilin içinde bırakılarak olay yerinden kaçıldı. Polis, şüphelilerden birinin karton ve plastik çöp toplayan çekçekçi kılığına girdiğini, kendisini bu şekilde gizlemeye çalıştığını tespit etti. Diğer şüphelilerin ise Edirne sınırında kaçma hazırlığında oldukları esnada yakalandıkları öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör