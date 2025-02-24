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Giriş Tarihi: 24.2.2025 21:17 Son Güncelleme: 24.2.2025 22:01

Rezidansa ölüm baskını! Bir ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te bir işyerine yapılan baskında 1 kişi öldü, 2 kadın da bıçakla yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Rezidansa ölüm baskını! Bir ölü, 2 yaralı

Şahinbey ilçesinin Güneykent mahallesinde bulunan Gold Rezidans'ta meydana gelen olayda bir grup silah ve sopalarla rezidanstaki işyerine saldırdı. Silahlı saldırganlar içeride bulunan kişilerin üzerine ateş açınca 3 kişi yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı önlem alırken, silahlardan çıkan mermilerle yaralanan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Alkurt kurarılamazken, diğer 2 yaralının kadın olduğu ve bıçakla yaralandığı öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Rezidansa ölüm baskını! Bir ölü, 2 yaralı
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