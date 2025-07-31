Rıza Akpolat’a ait villayı üzerlerine yaptılar! Savcılık ifadesi ortaya çıktı: Suçtan elde edilen para aklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı CHP'li belediyelere yönelik yürütülen "Yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. "Suç örgütüne üye olmak, İhaleye fesat karıştırmak ve Haksız mal edinme" suçlamalarıyla geçtiğimiz Ocak ayında Balıkesir'de gözaltına alınan ve 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan Çiğdem Yankılıç Kangal İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılığa ifade veren Kangal, Burak Kangal'ın eşi olduğunu, kendisini maddi durumunun iyi olduğunu ileri sürerek, "Yurt dışında bulunması zor çantaları bulup Türkiye'de satıyorum. Bundan dolayı da bir gelir elde etmekteyim. Kazancımın bir kısmını yastık altında da biriktiriyordum. Bu nedenle zaman zaman döviz bürosuna gidip para bozdurmuşluğum vardır." şeklinde konuştu.
VİLLA İÇİN ÖDENEN GERÇEK DEĞER BİLİNMİYOR
Şüpheliye döviz bürosunda bozdurduğu 698 bin dolar soruldu. Parayı eşinin verdiğini iddia eden Çiğdem Yankılıç Kangal, "Acarkentte aldığımız villanın tapu işlemleri için tapuya gideceğini söyledi. Parayı bozdurduktan sonra eşimin hesabına havale yapıldı. Eşimin hesabına yatırılan 25 Milyon 600 bin TL bozdurmuş olduğum dövizin karşılığıdır. Eşimin bu parayı bankadan çekip çekmediğini ya da kasasından getirip getirmediğini bilmiyorum." cevabını verdi. Savcı, şüpheliye eşi Burak Kangal adına 25 Milyon TL'ye Acarkentten alınan villanın alım sürecine Çağdaş Yıldız'ın aracılık ettiği bu süreçte emlakçıların Çubuklu ve Acarkentte toplamda 4 villayı Rıza Akpolat ve Yeşim Akpolat'a gösterdiği, Akpolat'ın Burak Kangal'ın üzerine yapılan villayı beğendiği satıcı ile 5 Milyon dolar karşılığında anlaştıkları ve tapu işlemleri için Burak Kangal'ın geldiği, kalan tutarın banka aracılığıyla gönderilmediği için gerçek değerinin bilinmediği tespitine ilişkin soru sordu.
UÇUŞ VE OTEL MASRAFLARI AKPOLAT'TAN
Çiğdem Yankılıç Kangal bu soruya karşılık, villayı 25 milyon TL'ye aldıklarını bildiğini söyledi. Kangal, Beşiktaş Belediyesi'nin bölgedeki iş ve esnaflardan haksız ve kayıt dışı topladığı paralarla başta Rıza Akpolat ve ailesi ile arkadaş çevresinin talil ve uçak biletlerinin karşılandığına ilişkin tespitler doğrultusunda sorulan soruya ise, "Uçuş ve otel masraflarının nasıl yapıldığı konusunda bilgim yoktur. Rıza ve Yeşim'in düğününden sonra iki tarafın ailesi birlikte memleketimize gitmiştik. Buna ilişkin kayıtlar olmuş olabilir." diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.
ADLİ KONTROLLE SEVK EDİLDİ
İfadenin ardından Kangal "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin Rıza Akpolat'ın baldızı olduğu, eşinin tekstil işi ile uğraştığı ve maddi durumunun iyi olması sebebiyle şüpheli Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği parayla aldığı Acarkentte ki villayı dikkat çekmemesi için şüphelinin eşi Burak Kangal'ın üzerine yaptığı anlatıldı.
GÖSTERMELİK ÖDENEN 25 MİLYON
Burak Kangal'ın villa için göstermelik ödemiş olduğu 25 Milyon TL'yi şüphelinin Kartal'da bulunan döviz bürosunda 698.690 Euro'yu bozdurduğu, eşinin hesabına gönderdiği, söz konusu döviz cinsi paranın öncesinde hiçbir hesaptan çekilmemesi vurgulanan sevk yazısında, Rıza Akpolat ile Yeşim Akpolat'ın 2024 yılında evlendiği şüpheli ve aile bireylerinin 2022 yılında yapmış oldukları tatil ücretleri, uçak biletlerinin dahi Rıza Akpolat tarafından karşılandığı anlatıldı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızının çanta dolusu döviz bozdurduğu anlar kamerada | Video
AKPOLAT'IN SUÇTAN ELDE ETTİĞİ PARAYI AKLADI
Söz konusu bu paranın belediyenin bölgesinde faaliyet gösteren iş sahipleri ve esnaflardan topladığı haksız kazanç ile ödendiği tespiti yer alan sevk yazısında, şüphelinin Acarkent'te alınan villanın gerçekte Rıza Akpolat'a ait olduğu aktarıldı. Şüphelinin, dövizcide bozduran paranın Burak Kangal'a ait olmadığını bilmediği ve İstanbul'un en lüks sitelerinden olan Acarkent'te alınan bu evin gerçek değerinin 100 Milyon TL'den fazla olduğunu bildiği kaydedilerek Akpolat'ın suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçuna iştirak ettiği belirtildi. Şüpheli Kangal'ın kaçma şüphesi bulunmadığından adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olacağı kaydedildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan Sulh ceza hakimliği, Kangal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.