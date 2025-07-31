Rıza Akpolat’a ait villayı üzerlerine yaptılar! Savcılık ifadesi ortaya çıktı: Suçtan elde edilen para aklandı

UÇUŞ VE OTEL MASRAFLARI AKPOLAT'TAN

Çiğdem Yankılıç Kangal bu soruya karşılık, villayı 25 milyon TL'ye aldıklarını bildiğini söyledi. Kangal, Beşiktaş Belediyesi'nin bölgedeki iş ve esnaflardan haksız ve kayıt dışı topladığı paralarla başta Rıza Akpolat ve ailesi ile arkadaş çevresinin talil ve uçak biletlerinin karşılandığına ilişkin tespitler doğrultusunda sorulan soruya ise, "Uçuş ve otel masraflarının nasıl yapıldığı konusunda bilgim yoktur. Rıza ve Yeşim'in düğününden sonra iki tarafın ailesi birlikte memleketimize gitmiştik. Buna ilişkin kayıtlar olmuş olabilir." diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

ADLİ KONTROLLE SEVK EDİLDİ

İfadenin ardından Kangal "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin Rıza Akpolat'ın baldızı olduğu, eşinin tekstil işi ile uğraştığı ve maddi durumunun iyi olması sebebiyle şüpheli Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği parayla aldığı Acarkentte ki villayı dikkat çekmemesi için şüphelinin eşi Burak Kangal'ın üzerine yaptığı anlatıldı.