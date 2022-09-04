Rıza Kayaalp sosyal medyadan güreş milli takımına destek çağrısı yaptı

Türkiye Güreş Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta10-18 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonasında mindere çıkacak. Şampiyonada ilk olarak Grekoromen Stil Milli Takımı ardından Kadın Milli Takımıve son olarak Serbest Stil Milli Takımı sahne alacak. Daha önce birçok kezşampiyonlukları olan milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar Yiğit gibi isimlerin yer aldığı Güreş Milli Takımı Şampiyona öncesi destek bekliyor.

Rıza Kayaalp destek çağrısına öncülük etti. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Milli Güreşçi RızaKayaalp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli takıma destek istedi. Çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından #sırtımızyeregelmez etiketiyle paylaşan Rıza Kayaalp, "Bugüne kadar 11 Avrupa,4 kez Dünya şampiyonu oldum. Bu yıl Dünya Güreş Şampiyonasında arkadaşlarımla birlikte yine şampiyon olmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutmak için mindere çıkacağız. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Şampiyonada yanımızda olduğunuzu göstermek için www.sirtimizyeregelmez.com adresine tıklayarak bizlere mesaj gönderebilirsiniz" dedi.

Paylaşım kısa sürede büyük destek gördü Rıza Kayaalp'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımkısa sürede büyük etkileşim aldı. Spor, siyaset, sanat dünyasının yanı sıra vatandaşlar da Kayaalp'in paylaşımına destek verdi. www.sirtimizyeregelmez.com adresine giren ve Güreş Milli Takımına desteğini bildirenler ise bir sürprizle karşılaştı. Siteye girerek Güreş Milli Takımına destek mesajı yazanların ad ve soyadının yazılı olduğu bir kartonu tutan Rıza Kayaalp, bu kez de "Gönderdiğin bu mesaj şampiyonada gücümüze güç katacak" dedi. Söz konusu uygulama, kısa sürede çok sayıda kişi tarafındankullanılırken, sosyal medyada Rıza Kayaalp'in vatandaşlara teşekkür ettiğivideolar dolaşmaya başladı.