Haberler Yaşam Haberleri "Rize'de bu kapıdan girmek mümkün değil"
Giriş Tarihi: 2.9.2022 15:46 Son Güncelleme: 2.9.2022 15:53

"Rize'de bu kapıdan girmek mümkün değil"

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy’de aile yadigarı evlerinin yaşayan Öztürk ailesi arka bahçesindeki toprağı kaldırınca evlerinin kapısı 3 metre yukarıda kaldı. Aile hatırası olduğu gerekçesiyle yerinde bıraktığı kapı görenleri şaşırtı.

MEHMET CAN PEÇE MEHMET CAN PEÇE
Rize’de bu kapıdan girmek mümkün değil

Çayeli ilçesi Büyükköy'de yaşayan Öztürk ailesi yağışlardan sonra eve zarar veren toprağı kapı hizasından kaldırıp evin arka tarafını 4 metre genişletince evin giriş kapısı yerden 3 metre yüksekte kaldı. Aile hatırası olduğu gerekçesiyle kapının olduğu bölümü iptal etmeyince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Aile büyükleri bir araya gelerek eve zarar veren toprak nedeniyle evin arkasını 4 metre genişletmek için karar aldı. Genişletme çalışmaları tamamlandığında sonrası evin giriş kapısı yerden 3 metre yüksekte kaldı. Kapının havada kaldığını gören Öztürk ailesi, tekrar toplanarak havada kalan kapının ne yapılacağını konusunda tartıştı. Aile bir araya gelince kapının kaldırılması yönünde değil hatırası olduğundan dolayı kapıyı kaldırmaktan vazgeçtiler. Havada asılı kalan kapı ilginç görüntüsüyle dikkat çekerken, kapıyı sosyal medya hesaplarından paylaşan yeğenlerinin videosunu binlerce kez izledi. Köye havada asılı kalan kapıyı görüp fotoğraf çektirmeye gelenler oldu.

Kapının hatırası olduğundan dolayı kaldırılmadığını söyleyen Yunus Emre Dilmaç, "Kapıyı kaldıralım' diye aile büyükleri aralarında konuştu. Dediler ki; 'O kapıdan çok gelin çıkmıştır, çok gelin girmiştir. Bir hatırası var' dediler. Bu nedenlerden dolayı bu kapıyı kaldırmama kararı aldılar. Anı olarak da kaldı. Görenler fotoğraf çekiliyor burada. Mal sahibi dayılarımızı arıyorlar bu kapı neden böyle oldu diye. İlginç bir görüntü oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaştığı videoyu binlerce kişinin izlediğini ifade eden Dilmaç, "Ben burada Rize'ye uygun bir video çektim ve paylaştım. Videoyu da binlerce kişi izledi. Ondan sonra bana çok kişi ulaştı. Buranın tarihçesini öğrenmek istediler. Çok gelen oldu ondan sonra buraya. Gençler buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar. Kapının altında çay demleyip içenlerde oldu. Burası güzelde bir ortam oldu. Eş dost birbirini tanıdı" dedi.

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