Rize’de can kurtaran kritik tahliye: Metrekareye 355 kilogram yağış düşmüştü! Felaketi önlemek için...

VALİ BAYDAŞ, O GECEYİ ANLATTI

Kritik tahliye talimatını veren Vali Baydaş, o gece yaşananları anlattı. Vali Baydaş, "Elhamdülillah can kaybımız yok, geri kalanı tamir ederiz. Devletimiz büyüktür, bütün imkanlarıyla seferberdi. Tabii meteorolojik verilerini sürekli alıyoruz, ayrıca bildirimde bulunuluyor. Çok yoğun bir yağış alacağımızı öngörüyorduk. O yoğun yağışı da evvela arkadaşlarımızla AFAD koordinasyon grubumuz var, o koordinasyon grubumuzda değerlendirdik. Bir de DSİ Dere Taşkın Erken Uyarı Sistemi var bütün derelerimizde, hem kaynakta hem de denize dökülen yerde; Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nde belli bir seviyeyi geçtiğinde de bizi uyarıyor, alarm veriyor. Bu alarmları üst üste alınca, arkadaşlarımız ciddi risk olduğunu söylediler. Aslında yaşamadık çok şükür ama Fındıklı'da da Fırtına Vadisi'nde de özellikle dere kotunda olan binalar veya dereler taştıktan sonra evlerin bodrum katlarında, giriş katlarında olan iş yerleri ve binalar vardı. Onlarla ilgili gece 01.00 gibi tahliye talimatını verdik. Emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlarımızın koordinasyonunda bazı yerlerde gidip vatandaşların kapılarını çalarak uyandırdılar. Sirenlerle anonslar gerçekleştirildiler. Fındıklı'da 2 dere, Ağrılı ve Çağlayan Dereleri taşkın sınırındaydı. Fırtına Vadisi'nde de o tahliyeleri gerçekleştirmiş olduk. Sabah sahada verdiğimiz o kararın ne kadar yerinde ve önemli olduğunu görmüş olduk" ifadelerini kullandı.