Rize’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı!

Kaza, öğle saatlerinde Çayeli-Madenli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek taklalar attı.
Araç, yol kenarında yürüyen iki yayaya ve ardından park halindeki tıra çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan diğer yaya D.Ü. ile sürücü T.T., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan D.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelme başlatıldı.