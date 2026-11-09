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Giriş Tarihi: 09.11.2026 19:58

Rize’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı!

Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet sürüklenerek taklalar atarak park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada, 1 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

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Rize’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı!
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Kaza, öğle saatlerinde Çayeli-Madenli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek taklalar attı.

Araç, yol kenarında yürüyen iki yayaya ve ardından park halindeki tıra çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın çarptığı yayalardan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ramazan Akın Bebek'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada yaralanan diğer yaya D.Ü. ile sürücü T.T., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan D.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelme başlatıldı.

#RİZE #ÇAYELİ

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Rize’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı!
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