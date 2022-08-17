Rize’de şifalı diye içilen ılıca suyunda arsenik oranı 27 kat fazla çıktı

ZEHİR SAÇAN SU BÖBREK KANSERİNE YOL AÇIYORMUŞ

DSÖ'ye göre arsenik içme sularındaki en tehlikeli kimyasal olan arsenik kanserojen etki taşıyor. Böbrek taşı için de kulaktan duyma sözlerle sürekli tavsiye edilen Andon içme suyunda fazlasıyla bulunan Arsenik maddesinin mesane ve akciğer kanseri açısından risk oluşturduğu ve bu madde ayrıca cilt ve böbrek kanserlerine de sebep olabiliyor. Bunların yanı sıra kalp damar sisteminde, beyin ve sinir sisteminde olumsuz etkileri olan maddeyi barındıran su ise her gün yüzlerce vatandaşın başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere taş düşürmek için özellikle tercih ediliyor.