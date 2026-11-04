Rize'de sürücünün ikiz plaka kabusu: "Telefon başında nöbet tutar oldum"

'SUÇ İHLALİ VAR AMA MAĞDUR OLAN BENİM'

Aracıyla Ordu'dan öteye geçmediğini ve İstanbul'a gitmediğini belirten Berber, "1998 model otomobilim 6 yıldır bende. Kendi plakama benzerlik taşıyan İran plakalı bir TIR, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gişelerinden kaçak geçiş yapıyor. Bütün çıktılar, icraları belgeleri, hatalı gişe kayıtları bana geliyor. Benim hiçbir alakam yok. Aracım daha Ordu'dan öteye geçmemiştir. O halde aracım bu gişelerden nasıl geçiyor? Müşteri hizmetlerini ve ilgili kurumları arıyorum. Aracın gişelerden ücretsiz geçtiği ve 4'üncü sınıf bir TIR olduğu tespit ediliyor. Ancak bu ihlallerin bütün cezaları ve icra takipleri bana geliyor. Burada bir suç ihlali var ama mağdur olan benim" dedi.