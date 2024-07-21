Rize’de teleferikte elektrik akımına kapıldı

Olay saat 11.30 sıralarında Güneysu ilçesi Yeniköy köyünde meydana geldi. Topladıkları çayları teleferikle 150 metrelik yamaçtan yola çıkarmaya çalıştıkları sırada elektrik akımına kapılan Hızır Can Torpi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine Jandarma, 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin uzun süre ilk müdahalede bulunduğu yaralı, AFAD ekiplerinin çalışmasının ardından vatandaşların da yardımıyla sedyeyle yola çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Torpi'nin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.