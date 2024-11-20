Rize’deki heyelanda yaralanan Zeki: Duvarlar yıkılmıştı

Tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlatan Ayran, "Kendi imkanlarımla çıktım. Duvarlar yıkılmıştı. Odanın içine topraklar girmişti. Daha önce heyelan yaşamadım. Ufak tefek depremler oldu. Heyelan ise ilk defa oldu" dedi.