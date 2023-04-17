Robert De Niro Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Robert De Niro’nun En İyi Filmleri

Sinema sektörünün tanınan isimlerinden birisi olduğu için Robert De Niro filmleri nelerdir diye düşündüğümüzde bir sürü film sayabiliriz. Robert de Niro'nun en iyi filmleri hangileridir diye baktığımızda içlerinden bir tane seçmek oldukça zordur. Çünkü çoğu, zamanla kült olmuş filmlerdir. Yine de IMDB puanını baz alarak en çok izlenen Robert De Niro filmleri hakkında bir liste hazırladık. Bu listeye ulaşmak için haberimizin kalan kısmına inebilir be Robert De Niro filmleri nelerdir öğrenebilirsiniz.

IMDB Puanına Göre Robert De Niro'nun En İyi Filmleri

Sinema sektöründe sayısız kült filmde imzası olan ve büründüğü onlarca karakterle akıllarımıza kazınan Robert De Niro, kariyeri boyunca bir an olsun boş durmayan bir isim olarak karşımıza çıkmakta. Sizler için IMDB puanlarını baz alarak en iyi filmlerini listeledik.

1. The Irishman (İrlandalı -2019) - IMDB Puanı 7.9

Film, eski bir sendika lideriyken bir mafyaya dönüşen Frank 'The Irishman' Sheeran'ın (Robert De Niro) hayatını konu alıyor.

2. The Deer Hunter (Avcı - 1978) - IMDB Puanı 8.1

Amerikada bir işçi kasabasında yaşayan Michael, Nick, arkadaşları Steven ın düğününde bir araya gelirler. Düğünün ardından Mike, Nick, ve dostları Axel, Stan, ve John geyik avına çıkarlar . Bu onların son av partileri olabilir. Çünkü sıkı dostlar yakında Vietnam savaşına katılacaktır.

3. Raging Bull (Kızgın Boğa- 1980) - IMDB Puanı 8.2

Film, Jake LaMotta adındaki ünlü boksörün ringdeki başarısını ve ring dışındaki sorunlu hayatını bizlere aktarıyor.

4. Casino (1995) - IMDB Puanı 8.2

Ace isimli başarılı bir spor bahisçisinin mafyanın zoru ile kumarhane yöneticiliğine geçtiği bu film, Las Vegas'ın dışarıdan renkli olan, içindeki karanlık dünyasını gözler önüne seriyor.

5. Taxi Driver (Taksi Şoförü - 1976) - IMDB Puanı 8.2

Taksi Şoförü, Vietnam'da savaşının izlerini henüz atamayan bir askerin, geceleri taksi şoförlüğü yaparak gördüğü kirli ve adaletsiz dünyaya uyum sağlamayı reddetmesinin hikayesini anlatıyor.

6. Heat (Büyük Hesaplaşma- 1995) - IMDB Puanı 8.2

Bu film, içgüdüleri ve üstün zekasıyla, içinde bulunduğu her türlü suçtan arkasında delil bırakmadan, başarılı bir şekilde sıyrılmayı başaran Neil McCauley adındaki profesyonel bir hırsızın yaptıklarını konu alıyor. Hırsızlardan oluşturduğu çetesiyle altından kalkılması zor işlere kalkışıp minimuma yakın hasarla başarıya ulaşsalarda peşlerine düşen hırslı bir dedektif bütün oyunu bozacaktır.

7. Once Upon A Time İn America (Bir Zamanlar Amerika'da - 1984) - IMDB Puanı 8.4

David "Noodles" Aaronson, Manhattan'ın banliyölerinden birindeki Yahudi mahallesinde hayatta kalmaya çalışan yoksul bir çocuktur. Kendisi gibi arkadaşlarından oluşan ve Noodles'ın liderliğini yaptığı ufak çaplı suç çetesi, zamanla yükselişe geçer ve sonunda 30'lu yılların en azılı gangsterleri haline gelirler.

8. Joker (2019) - IMDB Puanı 8.4

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri'nde suç ve kaosun içinde bulur.

9. Goodfellas (Sıkı Dostlar - 1990) - IMDB Puanı 8.7

Sıkı Dostlar'da, Henry Hill adında bir gangster, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla birlikte bir soyguna kalkışır. Gözleri daha yukarda olan iki arkadaşı soyguna katılan diğerlerini öldürür ve mafya içinde yükselmeye başlarlar.

10. The Godfather Part II (Baba 2 - 1974) - IMDB Puanı 9.0

Genç Corleone, Amerika'ya yeni gelmiştir. 1917 yılında, New York Şehri'nin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir.

Robert De Niro Kimdir?

1960'lı yıllarda oyunculuk kariyerine başlayan Robert De Niro 100'ün üstünde filmde rol almıştır. Bunun yanı sıra, içerisinde başarılı dizilerin, filmlerin ve belgesellerin olduğu 100'ün üzerinde yapımın yapımcılığını üstlenip 2 filmin yönetmenliğini yapmış ve 315 bölüm dizide rol almıştır. Böylelikle sinema sektörünün en aktif ve tanınan isimleri arasında yerini almıştır.