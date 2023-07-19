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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Robot ve sanal oyunla yürümeye başladı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Robot ve sanal oyunla yürümeye başladı
Kuveyt'te 13 yılda 4 kez bel fıtığı ameliyatı olmak zorunda kalan, yatağa bağımlı yaşayan ve sadece ayak parmaklarını hareket ettirebilen Roqaya S. Wojdni (67) şifayı İstanbul'da buldu. Wojdni, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Burada kendisine uygulanan robotik destekli tedavi ve sanal oyunla yeniden ayağa kalkan Wojdni, "Hastaneye tekerlekli sandalyeyle, umutsuz olarak girdim. İmkânsız diyordum. Ama hastaneden tek başıma yürüyerek çıktım" dedi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum, "Robot destekli rehabilitasyon sırasında video oyunları oynatılıyor. Hastanın yapamadığı durumda cihaz kendi yaparak destek oldu. Böylece kaslarını güçlendirdik" dedi.

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Robot ve sanal oyunla yürümeye başladı
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