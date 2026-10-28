Robot zabıta teftişte

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kayseri'de Melikgazi Belediyesi'nce alınan "MEGA" adlı insansı robot, ilçedeki esnaf denetimlerinde zabıta ekiplerine eşlik ediyor. Çarşı Melikgazi'de zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetimde esnafın hatrını soran MEGA, yapay zekâ destekli donanımıyla reyonlardaki etiketleri tarayarak ürün fiyatlarını kasa fiyatlarıyla karşılaştırıyor. Ürünlerin raf ömürleri ve hijyen standartları hakkında bilgilendirmede bulunabilen MEGA, tespitlerini anlık olarak ilgili birimlere aktarıyor. Kurallara riayet eden işletmecilere sesli olarak teşekkür eden insansı robot, eksikleri bulunan esnafı ise mevzuat konusunda bilgilendiriyor.