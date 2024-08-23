Robotaksi’de final heyecanı

avacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK yürütücülüğünde geleceğin otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi için düzenlenen Robotaksi- Binek Otonom Araç Yarışması'nın final etabının son günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla devam etti. Bu yıl yarışmaya Özgün Araç Kategorisi'nde 199, Hazır Araç Kategorisi'nde ise 168 başvuru alındı. Toplamda 367 başvuru arasından yapılan elemeler sonucunda, 19 farklı ilden gelen 38 takım finale kalmaya hak kazandı. Finale kalan takımlar, otonom sürüş algoritmalarını ve mühendislik yeteneklerini sergiledi.Yarışmanın final etabında özgün araç ve hazır araç kategorilerinde mücadele eden gençler, zorlu parkuru tamamlayarak ipi ilk sırada göğüslemek için kıyasıya rekabet etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanındaki stantları ziyaret ederek yarışmanın final etabı için start verdi. Yarışmacıların heyecanına ortak olan Bakan Kacır, Bilişim Vadisi'nin milli gurur Togg ve birçok teknoloji girişimine ev sahipliği yapan teknoloji üssü olduğunu belirterek, "Her yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlediğimiz Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmalarının finallerini bu kampüste gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da yine Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte 367 takım arasından finale kalmaya hak kazanmış 38 takımımızdaki 598 yarışmacı gencimizle birlikte burada finalleri icra ediyoruz.Türkiye artık teknolojiyi başkalarının ardından geliştiren bir ülke değil, Türkiye teknoloji geliştirme yarışında başka ülkelerden çok daha hızlı hareket edebilen ve geleceğin teknolojilerini rekabetçi şekilde geliştiren ve dünyaya ihraç edebilen bir ülke" dedi. Bakan Kacır, "Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına katılan 790 binden fazla takımdan, 1 milyon 650 binden fazla gencimiz arasından inanıyoruz ki geleceğin Aziz Sancar'ları, geleceğin Selçuk Bayraktar'ları olacak. Biz her daim onların yanında olmaya, desteklemeye, önlerindeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.YAPILAN konuşmalar sonrasında "Teknik Tasarım Formu (TTF)", "Kritik Tasarım Raporu (KTR)", "Araç Test Videosu" ve "Simülasyon Sunumları" olmak üzere 4 farklı aşamada değerlendirilen araçlar pistte sıra ile o hünerlerini sergiledi. Yarışmada Özgün araç kategorisinde birinci olan takıma 200.000 TL, ikinciye 150.000 TL, üçüncüye ise 120.000 TL ödül verilecek. Hazır Araç Kategorisi'nde ise birinci olan takıma 150.000 TL, ikinci olan takıma 120.000 TL, üçüncü olan takıma ise 100.000 TL ödül verilecek.