Haberler Yaşam Haberleri Rodos’ta kapıda vizeye 'yoğunluk' engeli
Giriş Tarihi: 16.6.2024 20:43 Son Güncelleme: 16.6.2024 21:37

Rodos’ta kapıda vizeye 'yoğunluk' engeli

Marmaris’ten düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından doluluk gerekçesiyle adaya alınmadı. Bayram tatilinde Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından geri çevrildi. Marmaris limanına gelen ve Rodos'a geçmek isteyen 473 kişi, adaya giremeyince geri dönmek zorunda kaldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Rodos’ta kapıda vizeye ’yoğunluk’ engeli

Marmaris'ten düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından doluluk gerekçesiyle adaya alınmadı. Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşlar, Rodos polisinin engeline takıldı. Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan vatandaşları adaya almadı.

Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı. Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası'na gidemedi. Schengen vizesi olan vatandaşların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin, kapıdan vize alacak vatandaşların girişine izin vermediği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rodos’ta kapıda vizeye 'yoğunluk' engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA