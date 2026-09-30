ROKETSAN’dan yeni anlaşma: BARBAROS Azerbaycan’ın envanterine katılıyor

'STRATEJİK KATKI SAĞLAYACAK'

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların savunma sanayisi alanında ilerlediğini belirterek, BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi tedarikinin bu ilişkiye stratejik katkı sunacağını ifade etti. İleri teknoloji füze, roket ve mühimmat sistemlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için hazır olduğunu kaydeden İkinci, sistemin Azerbaycan ordusunun envanterine katılmasından memnuniyet duyduklarını aktardı. İkinci, BARBAROS'un sahip olduğu özelliklerle Azerbaycan'ın kıyılarında stratejik bir role sahip olacağını belirterek, anlaşmanın iki ülke ve Türk savunma sektörü için hayırlı olmasını diledi.