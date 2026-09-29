Roma sosyetesinin tabakları Antalya’da

Antalya
'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında, 2025'te kazısına başlanan seramik yüklü gemi batığı, antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor. Son çalışmalarda, batıkta 122 parça nadide eser daha bulundu. Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde, antik adıyla Rhosus'un kıyılarında üretildiği düşünülen eserler arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve tepsiler bulunuyor. Ürünler, Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor. Batıkta, Ege'deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların sualtı robotlarının desteğiyle yapıldığını belirterek "Seramikler, Romalı ünlü hatip Çiçero'nun dostu Attikus için verdiği siparişle mektuplarına da konu olmuştu. Bu eserler, Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör