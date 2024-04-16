Rönesans Gayrimenkul halka arz ne zaman? Rönesans Gayrimenkul kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Rönesans Gayrimenkul halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Rönesans Gayrimenkul halka arz kapsamında toplamda 33.357,450 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 10,08 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Rönesans Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Rönesans Gayrimenkul kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte RGYAS talep toplama tarihleri...
RÖNESANS GAYRİMENKUL HALEP TOPLAMA TARİHLERİ || RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arzına onay verdi. Rönesans Gayrimenkul talep toplama tarihleri de belli oldu.
Rönesans Gayrimenkul paylarının halka arzı, 17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
RÖNESANS GAYRİMENKUL HİSSE KODU NE?
Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Rönesans Gayrimenkul 'RGYAS' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
RÖNESANS GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİR?
Şirket sermayesinin 303 milyon 716 bin 888 TL'den 331 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 27 milyon 283 bin 112 TL paylar ile mevcut ortaklardan Euro Cube Private Limited'in sahip olduğu 6 milyon 74 bin 338 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 33 milyon 357 bin 450 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.
Rönesans Gayrimenkul'un halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;
2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL
2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL
2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL
3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL
3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL
4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL
4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL
4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL
RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Rönesans Gayrimenkul paylarının halka arzı, AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde gerçekleştirilecek.
RÖNESANS GAYRİMENKUL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun değildir.