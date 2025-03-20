Haberler Yaşam Haberleri RÖVANŞ MAÇI! Macaristan- Türkiye rövanş maçı ne zaman,saat kaçta? Uluslar Ligi play-off ilk karşılaşma bu akşam!
Giriş Tarihi: 20.3.2025 20:55 Son Güncelleme: 20.3.2025 20:55

RÖVANŞ MAÇI! Macaristan- Türkiye rövanş maçı ne zaman,saat kaçta? Uluslar Ligi play-off ilk karşılaşma bu akşam!

UEFA Uluslar Ligi A/B Ligi play-off aşamasında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. A Ligi’ne yükselme yolunda önemli bir sınav verecek olan Ay-Yıldızlı ekip, İstanbul’da oynanacak ilk karşılaşmada avantaj sağlamak istiyor. Rövanş mücadelesi ise Macaristan’da gerçekleşecek ve millilerimiz bu zorlu etapta galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Peki, Macaristan- Türkiye rövanş maçı ne zaman,saat kaçta?

RÖVANŞ MAÇI! Macaristan- Türkiye rövanş maçı ne zaman,saat kaçta? Uluslar Ligi play-off ilk karşılaşma bu akşam!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında, Rams Park'ta Macaristan'ı konuk etti. Vincenzo Montella ve öğrencileri, ilk maçta avantajlı ayrılıp rövanş maşına önde başlamak istiyor. Bu akşam ki maçın ardından rövanş mücadelesine dair detaylar araştırılıyor. Peki, Macaristan-Türkiye rövanş maçı ne zaman?

İLK MAÇ GERÇEKLEŞİYOR!

UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşması Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü gerçekleşiyor. RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma 20.00'de başladı.

MACARİSTAN-TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk maçın ardından gözler rövanş mücadelesine çevrilecek. Macaristan'ın ev sahipliğinde oynanacak ikinci karşılaşma 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE GALİP GELİRSE A LİGİ'NE YÜKSELECEK

Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

Türkiye, Macaristan'ı oynanacak 2 maç sonunda yendiği taktirde B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
RÖVANŞ MAÇI! Macaristan- Türkiye rövanş maçı ne zaman,saat kaçta? Uluslar Ligi play-off ilk karşılaşma bu akşam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz