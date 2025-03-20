RÖVANŞ MAÇI! Macaristan- Türkiye rövanş maçı ne zaman,saat kaçta? Uluslar Ligi play-off ilk karşılaşma bu akşam!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında, Rams Park'ta Macaristan'ı konuk etti. Vincenzo Montella ve öğrencileri, ilk maçta avantajlı ayrılıp rövanş maşına önde başlamak istiyor. Bu akşam ki maçın ardından rövanş mücadelesine dair detaylar araştırılıyor. Peki, Macaristan-Türkiye rövanş maçı ne zaman?