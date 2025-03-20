RÖVANŞ MAÇI! Macaristan- Türkiye rövanş maçı ne zaman,saat kaçta? Uluslar Ligi play-off ilk karşılaşma bu akşam!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında, Rams Park'ta Macaristan'ı konuk etti. Vincenzo Montella ve öğrencileri, ilk maçta avantajlı ayrılıp rövanş maşına önde başlamak istiyor. Bu akşam ki maçın ardından rövanş mücadelesine dair detaylar araştırılıyor. Peki, Macaristan-Türkiye rövanş maçı ne zaman?
İLK MAÇ GERÇEKLEŞİYOR!
UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşması Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü gerçekleşiyor. RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma 20.00'de başladı.
TÜRKİYE GALİP GELİRSE A LİGİ'NE YÜKSELECEK
Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.
Türkiye, Macaristan'ı oynanacak 2 maç sonunda yendiği taktirde B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek.