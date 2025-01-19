RTEÜ’ de din yobazlığı

RTEÜ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Tolu ders esnasında öğrenciler ile dini polemiğine girmesi sonucu öğrenciler tarafından sesin kaydedilmesi sonucu görevinden alınarak hakkında soruşturma açıldı.

RTEÜ Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Tolu tanrının olmadığını iddia ederek ders esnasında dini polemiğe girmesi esnasında hiddetlenerek "Sizler gibi salaklarla uğraşıyoruz, Dindarlarla uğraşıyoruz" sözleri derste bulunan bir öğrenci tarafından telefona kaydedilmesi sonrası olayın sosyal medyada yer alması ile Doç. Dr. Hüseyin Tolu görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında suç duyurusunda bulunularak olay yargıya intikal ettirildi.