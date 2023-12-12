Haberler Yaşam Haberleri RTÜK'ten sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım
Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:49 Son Güncelleme: 12.12.2023 11:50

RTÜK'ten sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sporun şiddet görüntüleriyle anılmasının, en çok futbol camiasına haksızlık olduğunu belirterek, vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

AA
RTÜK’ten sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşı olduklarını ifade etti, MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan uyarı yaptıklarını hatırlatan Şahin,"Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, şöyle devam etti:

"Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması, en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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RTÜK'ten sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım
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