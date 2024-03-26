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Giriş Tarihi: 26.3.2024 04:00 Son Güncelleme: 26.3.2024 04:05

Kaçak madende iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan maden işçisi Muhammet Korkut (49) hayatını kaybetti

DHA
Kaçak madende iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasında sıkışarak yaralandı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Korkut, yüzeye çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan madenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korkut'un ağabeyinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli madenci olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaçak madende iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
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