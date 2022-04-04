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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Rumeysa’dan üç rekor daha

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Rumeysa’dan üç rekor daha
Karabük Safranbolu'da, "Weaver Sendromu" rahatsızlığı nedeniyle "Dünyanın En Uzun Boyu"na sahip kadını olan 24 yaşındaki Rumeysa Gelgi'den yeni rekorlar geldi... 2021'de 2 metre 15 santimetre boyu ile "Dünyanın En Uzun Boylu Kadını" unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Gelgi, 24.93 santimetre ile "Dünyanın En Büyük Eline Sahip Kadını", 11.2 santimetre ile "Dünyanın En Uzun Parmaklarına Sahip Kadını" ve 59.90 santimetre ile "Dünyanın En Uzun Sırtına Sahip Kadını" oldu. Rumeysa Gelgi, "2022 yılı başında Guinness Dünya Rekorlar Türkiye Temsilciliği'ne başvurdum ve ölçümler yapıldıktan sonra onaylandı" dedi.

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Rumeysa’dan üç rekor daha
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