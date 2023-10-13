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Giriş Tarihi: 13.10.2023 17:41 Son Güncelleme: 13.10.2023 18:45

Rus diplomat otelde ölü bulundu

İstanbul’a Büyükelçiler toplantısına katılmak için gelen 61 yaşındaki Rus diplomat, Taksim'de kaldığı otelde ölü bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülen diplomatın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Rus diplomat otelde ölü bulundu

Saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığında Avrupa İşbirliği Dairesi Direktörü olan 61 yaşındaki diplomat Nikolai Kobrinets, büyükelçiler toplantısına katılmak üzere dün İstanbul'a geldi. Dün saat 14.00 sıralarında Taksim'de kalacağı otele gelen diplomat, burada konakladı. Sabah toplantıya gelmeyen diplomatı merak eden meslektaşları, otelinden kendisini sordurdu.

Diplomata ulaşılamayınca otel görevlileri odaya girdi. Görevliler diplomatı yatakta hareketsiz görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri diplomatın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Adli tabip, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemelerine göre diplomatın kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülüyor. Çalışmaların ardından diplomatın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Rus diplomat otelde ölü bulundu
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