Rus paraşütçü Alanya’da uçuruma düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tekli uçuş yapan Rus erkek paraşütçü Alanya Kalesi'ndeki uçuruma düşerek yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri uçuruma düşen paraşütçüyü kurtarmak için seferber oldu.

Fosforlu Mağara'ya düşen yaralı Rus paraşütçünün vücudunda kırıklar olduğu ve konuşmada zorluk çektiği öğrenildi. Uçurumdaki kayalar üzerinden deniz yoluyla götürülmesi riskli olan Rus vatandaşının helikopter ile düştüğü yerden alınarak Gazipaşa veya Antalya'ya götürüleceği belirtildi.