Haberler Yaşam Haberleri Rus paraşütçü Alanya'da uçuruma düştü
Giriş Tarihi: 1.5.2023 20:50 Son Güncelleme: 1.5.2023 20:51

Rus paraşütçü Alanya'da uçuruma düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçen hafta yaşanan ölümlü paraşüt kazasının ardından bugün de Rus paraşütcü uçuşu sırasında Alanya Kalesi’ndeki uçuruma düşerek yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Rus paraşütçü Alanya’da uçuruma düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tekli uçuş yapan Rus erkek paraşütçü Alanya Kalesi'ndeki uçuruma düşerek yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri uçuruma düşen paraşütçüyü kurtarmak için seferber oldu.

Fosforlu Mağara'ya düşen yaralı Rus paraşütçünün vücudunda kırıklar olduğu ve konuşmada zorluk çektiği öğrenildi. Uçurumdaki kayalar üzerinden deniz yoluyla götürülmesi riskli olan Rus vatandaşının helikopter ile düştüğü yerden alınarak Gazipaşa veya Antalya'ya götürüleceği belirtildi.

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Rus paraşütçü Alanya'da uçuruma düştü
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