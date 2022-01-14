Rus turist trafik kazasında öldü

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Keşefli Mahallesinde D-400 Karayolunda saat 13.00 sıralarında H.E. isimli sürücünün kullandığı, kamyon Gazipaşa istikametine seyir halinde iken yine aynı istikamete gitmekte olan Rusya vatandaşı V.T.'nin kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kadın sürücü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Rus kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.
V.T. doktorların tüm müdahelesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü H.E. kazadan sonra jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.