Haberler Yaşam Haberleri Rüşvet alan icra müdürü ile katip görev yaptıkları adliyede tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.5.2025 14:12 Son Güncelleme: 23.5.2025 15:08

Rüşvet alan icra müdürü ile katip görev yaptıkları adliyede tutuklandı

İzmir’de avukat D.Ç.’den (30) 200 bin lira rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ile icra katibi B.B. (26) görev yaptıkları adliyede sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Rüşvet alan icra müdürü ile katip görev yaptıkları adliyede tutuklandı

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B., iddiaya göre; avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç. durumu savcılığa iletti. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti.

D.Ç., ardından da İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile sözleştikleri bir kafede dün buluştu. Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim etti. Bu sırada harekete geçen polis ekipleri, Y.D.'yi suçüstü yakaladı. Katip B.B. ise evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D. ve B.B.'nin emniyetteki işlemlerinin görev yaptıkları adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Rüşvet alan icra müdürü ile katip görev yaptıkları adliyede tutuklandı
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