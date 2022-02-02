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Giriş Tarihi: 2.2.2022

Rüşvet operasyonu avukatlara sıçradı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Rüşvet operasyonu avukatlara sıçradı
İstanbul Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilk operasyon 1 Ekim 2021'de düzenlenmişti. Aralarında Tapu Müdürü ve yardımcılarının bulunduğu 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 82 şüpheliden 32'si tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, 2. dalga operasyon düzenledi ve çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Düzenlenen baskınlarda 3'ü avukat 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, vatandaşların işlemlerini hızlandırma ve 3. kişilere kişisel bilgiler aktarma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edildi. Şüphelilerin aynı zamanda yüksek fiyatlı gayrimenkul satışlarında alım ve satım işlemlerine aracılık ederek usulsüz komisyonlar aldıkları da iddialar arasında.

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Rüşvet operasyonu avukatlara sıçradı
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