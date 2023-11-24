Rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! 46 şüpheli polisten 25’ine tutuklama talebi

stanbul'da günü yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı kamyonlar, minibüs ve ticari araçlardan rüşvet alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmiş, Maltepe'de bulunan bir otopark sahibi gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 7'si başka illere tayin olmuş, 39'u İstanbul Anadolu Yakası'nda görevli çoğunluğu trafik polisi olan 46 polisi 21 Kasım 2023 günü düzenlenen operasyonlarla gözaltına almıştı. Ayrıca şüpheli polisler, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alınmıştı.

25 ŞÜPHELİ POLİSE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından 46 şüpheli polis bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 25 polis memuru tutuklama talebiyle, 21'i ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.