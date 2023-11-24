Haberler Yaşam Haberleri Rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! 46 şüpheli polisten 25’ine tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:10

Rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! 46 şüpheli polisten 25’ine tutuklama talebi

İstanbul’da eksik evraklı hafriyat kamyonlarıyla minibüs ve ticari araçlardan rüşvet alındığı ihbarı üzerine düzenlenen rüşvet operasyonlarında gözaltına alınan 46 polis memuru adliyeye getirildi. Savcılık, şüpheli memurlardan 25’ini tutuklama talebiyle, 21’ini ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! 46 şüpheli polisten 25’ine tutuklama talebi

stanbul'da günü yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı kamyonlar, minibüs ve ticari araçlardan rüşvet alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmiş, Maltepe'de bulunan bir otopark sahibi gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 7'si başka illere tayin olmuş, 39'u İstanbul Anadolu Yakası'nda görevli çoğunluğu trafik polisi olan 46 polisi 21 Kasım 2023 günü düzenlenen operasyonlarla gözaltına almıştı. Ayrıca şüpheli polisler, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alınmıştı.

25 ŞÜPHELİ POLİSE TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından 46 şüpheli polis bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 25 polis memuru tutuklama talebiyle, 21'i ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! 46 şüpheli polisten 25’ine tutuklama talebi
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