Rüşvetçi doktor tutuklandı

İstanbul Çatalca'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Geri Gönderme Merkezi'nde kalan yabancı uyruklu şahısların, sahte sağlık raporuyla merkezden çıkarıldıkları tespit edildi. Raporlarda kaşesi ve imzası bulunan ve 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Trabzon Of Belediye Başkan adayı olan Doktor Halil Saral gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Saral, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktor Halil Saral'ın, Geri Gönderme Merkezi'nde kalan yabancı uyruklu kişiler hakkında "Burada kalamaz, astım hastasıdır, kalması sakıncalı" gibi teşhislerle rapor düzenlediği ve karşılığında 1000-1500 dolar rüşvet aldığı öne sürüldü. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.