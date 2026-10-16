Rusya’da eski telefonlara dönüş

Rusya
'da mobil internet kesintilerinin ülkenin yaklaşık yüzde 80'ini etkilemesi üzerine kamuya ait şirketlerin sabit hatlı telefonlara yaptığı harcamalar, bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kattan fazla arttı. Kesintiler nedeniyle bakanlıklar ve şirketler, iletişim ağlarındaki aksamalara karşı alternatif çözümler aramaya yöneldi. Euronews'ün haberine göre eski ev telefonlarına dönüş başladı. Rostelecom Başkanı, Ruslara evlerinde 'yangın söndürücü gibi' sabit hatlı telefon olması çağrısında bulundu.Kesintiler, özellikle kırsal bölgelerde bankacılık işlemlerini, taksi hizmetlerini, yemek teslimatını ve navigasyon sistemlerini olumsuz etkiledi. Rus yetkililer, uygulamayı Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarına karşı bir savunma önlemi olarak gerekçelendiriyor. Yetkililer, söz konusu İHA'ların mobil internet sinyalleri aracılığıyla yönlendirildiğini öne sürüyor.
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Mete Efendioğlu - Editör