Rusya’dan flaş Türkiye kararı! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlama kaldırıldı

"İHRACAT BAĞLANTILARI İÇİN HER GÜN ÇOK ÖNEMLİ"

Batı Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçılarının Türkiye'den Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirmenin önünü açacak resmi yazıyı beklediklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Türkiye'den Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatının önünü açacak resmi yazının kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Sebze üretiminde yayla sezonu için geri sayım başladı. Üzüm, incir, kiraz, şeftali sezonu için de geri sayım başladı. İhracat bağlantıları için her gün çok ama çok önemli. İnşallah ihracatın önündeki engeller kalkar ve sektör eski günlerine geri döner " diye konuşmuştu.