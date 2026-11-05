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Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:06

Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!

Yıllar önce babasından kalan eski bir koleksiyonla başlayan bu tutku, Mojave Çölü'nün ortasında sıra dışı bir açık hava sergisine dönüştü. Metal dallara dizilen rengarenk cam şişeler, çöl yolculuğuna çıkan turistlerin ve fotoğraf meraklılarının yoğun ilgisini görüyor.

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Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!
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Kaliforniya'daki tarihi Route 66 güzergahında yer alan Bottle Tree Ranch, Mojave Çölü'nün ortasındaki benzersiz manzarasıyla görenleri şaşırtıyor. Bu açık hava sergisi, hem uzun yoldan geçen seyahat severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının sıkça ziyaret ettiği popüler bir durağa dönüşmüş durumda.

Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!

Babasından kalan koleksiyonla başladı

Bottle Tree Ranch'in kurucusu Elmer Long'un eski cam şişelere olan merakı aslında daha çocukluk yıllarında başladı. Babasıyla çöldeki terk edilmiş eski kasabaları gezen Long, buralardan bulduğu ilginç şişeleri ve eski eşyaları toplamayı alışkanlık haline getirdi.

Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!

2000 yılında ilk ağacını dikti

Babasının vefatından sonra kendisine kalan devasa şişe koleksiyonunu bir şekilde değerlendirmek isteyen Long, 2000 yılında ilk metal şişe ağacını yaptı. Kendi imkanlarıyla hazırladığı metal direklere kaynakladığı dalların üzerine bu eski cam şişeleri tek tek yerleştirdi.

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Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!

Zamanla tek bir ağaçla kalmayıp çalışmalarını iyice büyüttü ve alanı dev bir sergiye dönüştürdü. Şişelerin yanında eski otomobil parçalarını, paslanmış trafik levhalarını ve nostaljik oyuncakları da ekleyerek tam bir geri dönüşüm bahçesi kurdu.

Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!

Güneş ışığıyla oluşan renk cümbüşü

Sergide yer alan mavi, yeşil ve kahverengi tonlarındaki cam şişeler, çöl güneşinin dik açılarıyla birleşince muazzam görüntüler sunuyor. Günün farklı saatlerinde ışığı yansıtan camlar, fotoğraf çekmek isteyenler için harika görsel kareler oluşturuyor.

Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!

Fotoğraf meraklılarının uğrak noktası

Route 66 yolu üzerinde seyahat eden turistler için burası yol üstünde kısa bir mola verip kafa dinlenecek en popüler duraklardan biri oldu. Özellikle sosyal medyada paylaşım yapmayı seven gezginler bu sıra dışı manzarayı çekmek için buraya akın ediyor.

Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!

Babasının mirasına oğlu sahip çıktı

Alan fikrinin sahibi olan Elmer Long 2019 yılında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından oğlu Elliott Long, babasının yıllarca emek vererek kurduğu bu özel alanın bakımını üstlenip sergiyi korumaya devam ediyor.

Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!

Sanat alanı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Bugün hala tamamen ücretsiz şekilde gezilebilen Bottle Tree Ranch, atık malzemelerden yaratılan en renkli açık hava sergilerinden biri olarak varlığını sürdürüyor ve yolculuk yapanlara keyifli anlar yaşatıyor.

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Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!
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