Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!

Fotoğraf meraklılarının uğrak noktası

Route 66 yolu üzerinde seyahat eden turistler için burası yol üstünde kısa bir mola verip kafa dinlenecek en popüler duraklardan biri oldu. Özellikle sosyal medyada paylaşım yapmayı seven gezginler bu sıra dışı manzarayı çekmek için buraya akın ediyor.