Rüzgar estikçe ıslık çalıyor: Çölün ortasını cam ağaçlarla donattı!

Kaliforniya'daki tarihi Route 66 güzergahında yer alan Bottle Tree Ranch, Mojave Çölü'nün ortasındaki benzersiz manzarasıyla görenleri şaşırtıyor. Bu açık hava sergisi, hem uzun yoldan geçen seyahat severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının sıkça ziyaret ettiği popüler bir durağa dönüşmüş durumda.
Bottle Tree Ranch'in kurucusu Elmer Long'un eski cam şişelere olan merakı aslında daha çocukluk yıllarında başladı. Babasıyla çöldeki terk edilmiş eski kasabaları gezen Long, buralardan bulduğu ilginç şişeleri ve eski eşyaları toplamayı alışkanlık haline getirdi.
Babasının vefatından sonra kendisine kalan devasa şişe koleksiyonunu bir şekilde değerlendirmek isteyen Long, 2000 yılında ilk metal şişe ağacını yaptı. Kendi imkanlarıyla hazırladığı metal direklere kaynakladığı dalların üzerine bu eski cam şişeleri tek tek yerleştirdi.
Zamanla tek bir ağaçla kalmayıp çalışmalarını iyice büyüttü ve alanı dev bir sergiye dönüştürdü. Şişelerin yanında eski otomobil parçalarını, paslanmış trafik levhalarını ve nostaljik oyuncakları da ekleyerek tam bir geri dönüşüm bahçesi kurdu.
Sergide yer alan mavi, yeşil ve kahverengi tonlarındaki cam şişeler, çöl güneşinin dik açılarıyla birleşince muazzam görüntüler sunuyor. Günün farklı saatlerinde ışığı yansıtan camlar, fotoğraf çekmek isteyenler için harika görsel kareler oluşturuyor.
Route 66 yolu üzerinde seyahat eden turistler için burası yol üstünde kısa bir mola verip kafa dinlenecek en popüler duraklardan biri oldu. Özellikle sosyal medyada paylaşım yapmayı seven gezginler bu sıra dışı manzarayı çekmek için buraya akın ediyor.
Alan fikrinin sahibi olan Elmer Long 2019 yılında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından oğlu Elliott Long, babasının yıllarca emek vererek kurduğu bu özel alanın bakımını üstlenip sergiyi korumaya devam ediyor.
Bugün hala tamamen ücretsiz şekilde gezilebilen Bottle Tree Ranch, atık malzemelerden yaratılan en renkli açık hava sergilerinden biri olarak varlığını sürdürüyor ve yolculuk yapanlara keyifli anlar yaşatıyor.