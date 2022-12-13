Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni Nasıl Olunur? Rüzgar Türbini Bakım Teknisyeni Ne İş Yapar ve Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir?

Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur sorusu araştırılırken minimum eğitim seviyesi de merak edilir. Çok sayıda rüzgar türbini bulunan ülkemizde, bu türbinlere bakan teknisyenler vardır. Peki rüzgar türbini bakım teknisyeni ne iş yapar? Konunun ayrıntıları araştırıldığında meslek seçiminde daha doğru adımlar atılabilir. Rüzgar türbini servis teknisyeni hangi bölüm sorularının cevapları yazımızın devamında.

Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni Nasıl Olunur?

Rüzgar türbini servis teknisyeni, rüzgar türbinlerinin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımının yapılmasında görev alan kişilere verilen isimdir. Bu türbinlerin gün geçtikçe yaygınlaşması ile birlikte teknisyen ihtiyacı da doğmuştur. Söz konusu kadrolarda personel olarak görev almak için rüzgâr santrali kurulum bakım ve onarımı kursuna katılmanız gerekir. Kurs sonunda başarılı olduktan sonra ilgili şirketlerin sizin için uygun olan kadrolarına teknisyen olarak başvuru yapabilirsiniz.

Rüzgar Türbini Bakım Teknisyeni Ne İş Yapar?

Rüzgar türbini bakım teknisyeninin kritik görevleri vardır. Bu kapsamda aşağıdaki görevlere dikkat çekmek istiyoruz.

Rüzgar türbinleri için yapılan teknik çizim çalışmalarına yardımcı olmak,

Mühendisler ve amirleri nezaretinde rüzgar türbinlerinin kurulumunu yapmak,

Yine üst ve amirleri nezaretinde rüzgar türbinlerinin işletilmesini sağlamak,

Enerji sistemlerinde kullanılan mekanizmaların test ve ölçüm çalışmalarını yapmak,

Sistemin elektronik bağlantılarını yapmak ve kontrolünü sağlamak,

Sistemin işleyişinde bulunan ekipmanların bakım ve onarımını yapmak,

Sistemdeki akülerin bakım ve onarımını yapmak,

Sistemde kullanılan bağlantı kablolarının işlerliğini kontrol etmek,

Türbinlerin aylık ve yıllık bakım çalışmalarını yapmak.

Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni Hangi Bölüm?

Rüzgar türbini servis teknisyeni olmak için özellikle mezun olmanız gereken bir bölüm yoktur. Söz konusu meslek grubu için lise ve dengi okullardan mezun olmanız yeterlidir. Fakat bu eğitim kurumlarının elektronik bölümlerinden mezun olmanız, mesleki yeterliliğinizi artıracaktır. Esas olan yukarıda belirttiğimiz kurstan başarılı olarak rüzgar türbini servis teknisyenliği arayan şirketlere başvuru yapmaktır.

Rüzgar türbini servis teknisyenliği eğlenceli olduğu kadar da tehlikeli bir meslek grubudur. Bu kapsamda mesleğin artılarını ve eksilerini değerlendirerek hareket etmeniz, doğru mesleği tercih etmenizi sağlayacaktır. Söz konusu meslek kolu, bu alanda yatırımların artmaya devam etmesi ile daha fazla gündeme gelecektir.