Saatlerce uyusanız bile yorgunsanız dikkat: Uykuyu düzene sokmanın altın kuralı sabah başlıyor!

MÜKEMMEL BİR GECE UYKUSU İÇİN ALTIN KURALLAR

Daha kaliteli ve kesintisiz bir uyku çekmek istiyorsanız şu kuralları hayatınıza uygulayabilirsiniz:

- Sağlıklı ve Lifli Beslenin: Günlük beslenmenizde yulaf, tam tahıllar ve lifli gıdalara ağırlık verin.



- Akşam Atıştırmalığını Doğru Seçin: Yatmadan önce acıkırsanız triptofan açısından zengin bir gıdayı (süt, muz, fıstık ezmesi) tam tahıllı ekmek veya yulaf gibi kompleks bir karbonhidratla birleştirin.

- Üçlü Düşmandan Uzak Durun: Yatmazdan hemen önce alkol, yüksek şeker ve kafein tüketiminden kaçının. Gece saatlerinde espresso martini veya şekerli içecekler tüketmek uyku kalitenizin en büyük düşmanıdır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör