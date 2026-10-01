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Giriş Tarihi: 1.10.2026 12:47

Saatlerce uyusanız bile yorgunsanız dikkat: Uykuyu düzene sokmanın altın kuralı sabah başlıyor!

Her gece kesintisiz 7-8 saatinizi uykuya ayırıyorsunuz ancak sabahları yine de yataktan kalkmakta zorlanıp bitkin mi uyanıyorsunuz? Sağlık dünyasının son araştırmaları, sorunun uyku süresinden değil, saatlerin sürekli kaymasından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar ise uykuyu düzene sokmanın yolunun erken yatmaya çalışmaktan değil, sabah uygulayacağınız tek bir altın kuraldan geçtiğini belirtiyor.

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Saatlerce uyusanız bile yorgunsanız dikkat: Uykuyu düzene sokmanın altın kuralı sabah başlıyor!
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Pek çok kişi ideal kabul edilen 7 ila 9 saatlik uyku aralığını yakalamasına rağmen sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyor. Uzmanlar, yeterince uyumak kadar her gün benzer saatlerde uyuyup uyanmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor. Uyku saatleri sürekli değiştiğinde ise vücudumuz hiç seyahat etmediği halde farklı bir saat dilimine uçmuş gibi "sosyal jet lag" yaşıyor.

SOSYAL JET LAG&NBSP;NEDİR VE VÜCUDU NASIL ETKİLER?

Hafta içi ve hafta sonu uyku saatleri arasında yaşanan büyük farklar, vücudun biyolojik saatini bozarak inflamasyonu (iltihaplanmayı) artırıyor. Vücudumuz hazır olmadan uyanmak zorunda kaldığında ya da yanlış saatlerde yatağa girildiğinde sirkadiyen ritim çöküyor. Saatlerce uyunsa bile sabahları hissedilen sersemlik ve bitkinlik tam olarak bu biyolojik uyumsuzluktan kaynaklanıyor.

ERKEN YATMAYA ÇALIŞMAYI BIRAKIN, SABAH SAATİNİ SABİTLEYİN!

Çoğu insan uyku kalitesini artırmak için kendisini akşam saat 22.00 veya 23.00'te yatağa girmeye zorlar. Ancak uzmanlara göre bu en sık yapılan hatalardan biri.

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Uyku tıbbı direktörlerinden Dr. M. Taruj Ali, uykuyu düzene sokmanın asıl yolunun yatış saati değil, sabah uyanma saatini sabitlemek olduğunu belirtiyor.

Sabahları hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin her gün aynı saatte uyanmak, sirkadiyen ritmi bizzat kilitliyor. Vücut sabit bir uyanma saati kazandığında, o gece uykunun ne zaman geleceğinin zeminini kendiliğinden hazırlıyor.

SİRKADİYEN RİTMİ GÜÇLENDİREN 3 ADIM

Sabah Uyanma Saatini Sabitleyin: Yatış saatiniz ne olursa olsun, sabah kalkış saatinizi hafta sonları dahil en fazla 1 saat esnetin.

İlk İş Gün Işığı Alın: Sabah uyandığınızda perdeleri açıp gün ışığıyla buluşmak, iç saatinize "gün başladı" sinyali gönderir.

2 Saatten Fazla Esnetmeyin: Uyku saatleri arasındaki farkın düzenli olarak 2 saati aşması, uzun vadede kardiyovasküler riskleri ve gün içi yorgunluğu tetikliyor.

MÜKEMMEL BİR GECE UYKUSU İÇİN ALTIN KURALLAR

Daha kaliteli ve kesintisiz bir uyku çekmek istiyorsanız şu kuralları hayatınıza uygulayabilirsiniz:

- Sağlıklı ve Lifli Beslenin: Günlük beslenmenizde yulaf, tam tahıllar ve lifli gıdalara ağırlık verin.

- Akşam Atıştırmalığını Doğru Seçin: Yatmadan önce acıkırsanız triptofan açısından zengin bir gıdayı (süt, muz, fıstık ezmesi) tam tahıllı ekmek veya yulaf gibi kompleks bir karbonhidratla birleştirin.

- Üçlü Düşmandan Uzak Durun: Yatmazdan hemen önce alkol, yüksek şeker ve kafein tüketiminden kaçının. Gece saatlerinde espresso martini veya şekerli içecekler tüketmek uyku kalitenizin en büyük düşmanıdır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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