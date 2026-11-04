Sabah %100 çıkıp öğlen bitiyorsa bu 3 gizli ayarı hemen kapatın! Şarj aleti taşımaya son…

Herkesin bildiği o klasik batarya tavsiyelerini unutun. Ekran parlaklığını kısmak, Wi-Fi'ı kapatmak ya da uygulamaları tek tek geçmişten silmek artık bayatlamış çözüm önerileri. Çünkü akıllı telefon üreticilerinin bile gözlerden uzak tuttuğu asıl şarj düşmanları, telefonunuzun sistem derinliklerinde, hiç tahmin etmediğiniz menülerin altında gizleniyor.
Sabah yüzde yüz dolu pille evden çıkıp, daha öğlen saatlerinde köşe bucak priz aramaya başlıyorsanız suçlu bataryanız değil, sizden habersiz arka planda aralıksız çalışan gizli servisler. Telefonunuzun performansını zerre düşürmeyen, aksine donanımını rahatlatarak batarya ömrünü ikiye katlayacak olan o 3 gizli ayarı adım adım açıklıyoruz.
İşte şarj aleti taşıma derdine son verecek, kimsenin bilmediği o yöntemler...
Kullanıcılar genellikle Wi-Fi ve Bluetooth'u üst panelden kapattıklarında tamamen kapandığını sanır. Oysa telefonlar, siz kapatsanız bile konum doğruluğunu artırmak için arka planda sürekli olarak çevredeki ağları ve cihazları taramaya devam eder. Bu antenlerin durmaksızın çalışması bataryayı adeta sömürür.
Nasıl Kapatılır?
• Android: Ayarlar > Konum > Konum Servisleri yolunu izleyip "Wi-Fi Taraması" ve "Bluetooth Taraması" seçeneklerini kapatın.
• iPhone: Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri > Sistem Servisleri altındaki gereksiz konum taramalarını kapatın.
Ne Değişir?: Sadece harita uygulamalarını (Google Haritalar vb.) kapalı bir alanda veya tünelde açtığınızda, tam yerinizi nokta atışı bulması 1-2 saniye daha uzun sürebilir.
Zararı Var mı?: Kesinlikle hayır. Normal Wi-Fi bağlantınız, kulaklığınız veya akıllı saatiniz bundan hiçbir şekilde etkilenmez, sorunsuz çalışmaya devam eder.
Bu ayarı kapattığınızda telefonunuzun normal Wi-Fi açma/kapama düğmesi etkilenmez. Evdeki, iş yerindeki veya kafedeki internete her zamanki gibi üst panelden tek tıkla bağlanmaya devam edebilirsiniz.
Son yıllarda çıkan yeni nesil Android "RAM Plus" veya "SanaI RAM Bellek" adlı bir özellik açık olarak gelir. Bu özellik, telefonun depolama alanını (hafızasını) sanal bir RAM gibi kullanmasını sağlar. Ancak işlemci, depolama birimini sürekli olarak RAM gibi çalıştırmaya zorlandığı için ciddi bir enerji harcar ve şarjın hızla tükenmesine neden olur.
Nasıl Kapatılır?
• Android: Ayarlar > Cihaz Bakımı / Hafıza > RAM Plus (Sanal RAM) bölümüne girerek bu özelliği tamamen kapatın veya en düşük seviyeye getirin.
Ne Değişir?: Arka planda aynı anda 15-20 tane çok ağır uygulamayı veya oyunu açık bırakıyorsanız, bu uygulamalar arasında geçiş yaparken bazen uygulamayı yeniden başlatabilir.
Zararı Var mı?: Hayır. Günümüz telefonlarının kendi donanımsal RAM'leri (6GB, 8GB veya daha fazlası) zaten günlük kullanım için fazlasıyla yeterlidir. Bu sanal özelliği kapatmak, telefonun depolama hafızasını sürekli yormayı bıraktığı için aslında telefonun ömrünü uzatır.
Telefonunuz, kullanım esnasında oluşan hataları, sistem raporlarını ve kullanım alışkanlıklarını "geliştiricilere yardımcı olmak" amacıyla arka planda sürekli olarak kaydeder ve internet üzerinden ilgili şirketlere (Google veya Apple) gönderir. Aynı zamanda "Kaldırınca Uyandır" gibi sensörleri sürekli tetikte tutan erişilebilirlik ayarları da bataryanın uyku moduna geçmesini engeller.
Nasıl Kapatılır?
• Android: Ayarlar > Gizlilik > Kullanım ve Teşhis Verileri seçeneğini kapatın.
• iPhone: Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Analizler ve Geliştirmeler bölümünden "iPhone Analizini Paylaş" seçeneğini kapatın.
Ne Değişir?: Telefonunuzda bir uygulama çöktüğünde veya sistem hatası oluştuğunda, bunun raporu otomatik olarak Google veya Apple'a gönderilmez.
Zararı Var mı?: Hayır, bu tamamen markaların kendi sistemlerini geliştirmek için topladığı verilerdir. Sizin günlük kullanımınıza, uygulama indirmelerinize veya telefonun çalışmasına hiçbir negatif etkisi olmaz. Hatta arka planda sürekli veri paketleri göndermeyi durdurduğu için internet paketinizden de tasarruf edersiniz.
Bu ayarları kapatmak telefonunuzun hiçbir özelliğini bozmaz, sadece arkada gizlice çalışan gereksiz işlemleri durdurur.
Bu üç kolay ayarı uygulamak, telefonun gün boyunca daha uzun süre performanslı çalışmasını sağlar ve sürekli şarj arayışını ortadan kaldırır. Böylece enerji tasarrufu sağlanırken, kesintisiz kullanım deneyimi de mümkün hale gelir.