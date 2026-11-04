Sabah %100 çıkıp öğlen bitiyorsa bu 3 gizli ayarı hemen kapatın! Şarj aleti taşımaya son…

Ne Değişir?: Telefonunuzda bir uygulama çöktüğünde veya sistem hatası oluştuğunda, bunun raporu otomatik olarak Google veya Apple'a gönderilmez.

Zararı Var mı?: Hayır, bu tamamen markaların kendi sistemlerini geliştirmek için topladığı verilerdir. Sizin günlük kullanımınıza, uygulama indirmelerinize veya telefonun çalışmasına hiçbir negatif etkisi olmaz. Hatta arka planda sürekli veri paketleri göndermeyi durdurduğu için internet paketinizden de tasarruf edersiniz.