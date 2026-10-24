SABAH duyurmuştu: Soykırım destekçisi Maxim Galkin’in İstanbul gösterisine izin yok!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Rusya'dan ayrılarak İsrail'e yerleşen Siyonist komedyen Maxim Galkin, İsrail'in sayısız sivili katlettiği soykırıma açık destek vermiş, "İsrail kazanacak!" diye açıklamalar yapmış, yaralı soykırımcı askerler için kan bağışlamaya hazır olduğunu belirtmişti. Her fırsatta İsrail'e desteğini dile getirmekten çekinmeyen Galkin, İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyordu.
SABAH 'İPTAL EDİLSİN' DEMİŞTİ
Tüm bunlara rağmen Galkin'in, 25 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alıp gösteri yapacak olması tepkilerle karşılandı. Vatandaşların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) sosyal medya üzerinden tepkiler yağdırdığı program için SABAH da önemli bir habere imza attı. Vatandaşların sesi olan SABAH, etkinliğin iptali için harekete geçmeye çağırdı.
ETKİNLİK YAPILMAYACAK
Siyonist komedyenin İstanbul'da yapmayı planladığı etkinliğe geçit verilmedi. İsrail destekçilerinin eğlence hayali suya düştü. Ayrıca Siyonist sanatçıların Türkiye'de yapmayı planladıkları etkinliklerin her seferinde vatandaşların sosyal medyadaki çağrıları sonucunda iptal edilmesi de dikkatlerden kaçmadı.