SABAH duyurmuştu: Soykırım destekçisi Maxim Galkin’in İstanbul gösterisine izin yok!

SABAH 'İPTAL EDİLSİN' DEMİŞTİ

Tüm bunlara rağmen Galkin'in, 25 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alıp gösteri yapacak olması tepkilerle karşılandı. Vatandaşların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) sosyal medya üzerinden tepkiler yağdırdığı program için SABAH da önemli bir habere imza attı. Vatandaşların sesi olan SABAH, etkinliğin iptali için harekete geçmeye çağırdı.