SABAH, Genç KADEM’lilerle görüştü: Milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmak amacımız

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) gençleri Genç KADEM gönüllüleri Muharrem ayı vesilesiyle Süleymaniye Camii'nde bolluk ve bereketin, birlik ve beraberliğin simgesi olarak bin kişiye dün aşure dağıtımı etkinliği düzenledi. Vatandaşların, genç KADEM üyelerinin ve turistlerin katıldığı etkinlikte SABAH, Genç Kadem Sorumlusu Hande Bilirgen ve genç gönüllülerle görüştü.

55 TEMSİLCİLİĞİMİZDE FARKLI ETKİNLİKLERİ ORGANİZE EDİYOR

Genç KADEM Sorumlusu Hande Bilirgen (26): "5 bini aşkın Genç KADEM gönüllümüz mevcut. Türkiye'nin 55 farklı şehrinde yaklaşık 50'ye yakın üniversite kulübümüz var. Buralarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz Genç KADEM olarak manevi değerlerimizi yaşatmak adına birçok çalışma yapıyoruz ama onun dışında diğer sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi birçok alanda farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Temelinde Kadın ve Demokrasi Vakfı, bu bağlamda varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ekseninde çalışmalar yürütüyor. Bu noktada da genç arkadaşlarımızla kampanyalar, saha çalışmaları, eğitim faaliyetleri gibi birçok faaliyet yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi Muharrem ayı içerisindeyiz. Aşure farklı kültürleri, inançları bir araya getiriyor. Aynı zamanda bolluk ve bereketi temsil ediyor. Aşurenin geleneksel olarak manası bereketi paylaşmak. Biz de aşure vesileyle, birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın kıymetini bir kez daha hatırlatmak istedik. Lokasyon olarak da Süleymaniye Camii'ni tercih ettik. Hem çok tarihi gem turistik bir lokasyon burası. 1000'e yakın aşure dağıtımını gönüllü arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Geleneksel olarak genel merkez bazında her yıl bunu yapıyoruz. Başta söylediğim gibi 55 temsilciliğimizde genç arkadaşlarımız bu tarz farklı etkinlikleri eş zamanlı organize ediyor."

GELENEKLERİMİZİN SÜRMESİ İÇİN BU ETKİNLİKLER VESİLE OLUYOR

Genç KADEM'li Hazal Naz Yıldız (21): "Bizim genç KADEM'in gönüllüsü olmamızın bir nedeni de geleneklerin sürdürülmesi sağlamak. Genç KADEM'de olmaktan mutluyuz çünkü her etkinlikte birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Zaten birliğin ve beraberliğin öneminin farkında olan gençler olarak buradayız. Aşure etkinliğinde de Süleymaniye Camisi'nde bir araya geldik, aşuremizi dağıttık. Türk milletinin, İslam âleminin birlik beraberlik içinde bu önemli günleri kutlaması ve anması gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve genç KADEM'in bir parçası olarak bu etkinliklerde hem emeği geçen hem de katılım sağlayan kişilere teşekkür ediyorum. Geleneklerimizin sürmesi için bu etkinlikler vesile oluyor.

GENÇLER OLARAK MİLLİ VE MANEVİ ŞUURU GELECEĞE YANSITACAĞIZ

Genç KADEM'li Hüdanur Türksoy (25): "KADEM'in bana kattığı en büyük şey inavasyon fikir akımı. Buradaki insanlarla bir arada olarak bakış açımız gelişiyor. Geçen aylarda kamp yapıldı ve kampa katıldım. Bu kamplarda gelecekle ilgili birlikte planlar yapıyor veya projeler üretiyoruz. Bence hayata dair bir amacı olan insanlar KADEM'e geliyor; gerek milli gerek hayattaki değerler olsun her bakış açısından insan var ve bu bence çok önemli. Çok yönlü, çok etmenli bir yer Genç Kadem. Genç üyeler, üyeler ve Süleymaniye Camii'ne gelen insanlara yönelik bir aşure dağıtımı oldu. Aşure'nin anlamı da birlik beraberlik içinde bir kurtuluşa ermek manasını da taşıyor. Birlik, beraberlik içinde olmanın önemi hem manevi değerlere anlam katıyor hem de birlik beraberliğimizin olmasının önemini taşıyor. Çünkü biz Türkiye'yiz. Türkiye gibi bir ülkede de birlik beraberliğin önemi yatsınamaz. Gençler olarak milli ve manevi şuuru geleceğe yansıtacağız. Milli değer ve milli şuur çocukluk döneminde başlıyor, gençlikte gelişiyor. Bu geliştirme aşamasında KADEM çok güzel etkinlikler yapıyor."