SABAH gündeme getirmişti: Ortaköy’deki yıkıma mahkeme ‘dur’ dedi

CHP'li Beşiktaş Belediyesi, Ekim ayının ilk haftasında Ortaköy'ün sembol mekanları arasında yer alan 70 yıllık çay bahçelerine yönelik 'meydan düzenlemesi yapılacağı' gerekçesiyle yıkım kararı almıştı. İşletme sahipleri muhatap alınmadan gönderilen tebligatta 15 gün içinde yıkımın gerçekleştirileceği belirtildi.

SABAH ESNAFIN SESİ OLDU

SABAH, bu skandalı kamuoyunun gündemine taşıyarak işletmecilerin sesi olmuştu. CHP'li Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman'ın kendileriyle görüşmeden 'Ortaköy Meydan düzenlemesi' adı altında 5 çay bahçesinin ön eklentilerini yıkma kararı vermesinin ve 'Bu ucube yapıları yıktıracağım' demesinin yanlış olduğunu belirten işletme sahipleri bir araya gelerek yargı yoluna başvurmuştu. CHP'li belediyenin yıkım kararında yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Yıkım kararına karşı açılan davada İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yıkım işleminin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğabileceğine dikkat çekti. Mahkeme, 27 Ekim'de oy birliğiyle aldığı kararda, Beşiktaş Belediyesi'nin savunması ve ara kararına cevabı alınıp yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Böylece CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin aldığı yıkım kararının uygulanması geçici olarak durduruldu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA İSTENDİ

Ayrıca mahkeme, belediyeden dava konusu işlemin gerekçelerini ayrıntılı biçimde açıklamasını ve işlemlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri, tebliğ belgeleri ve tespit tutanaklarıyla birlikte dosyaya sunmasını istedi. Belediyeye savunma ve belgelerin sunulması için 30 günlük süre tanındı. Kararla birlikte Beşiktaş Belediyesi'nin yıkım işlemine ilişkin gerekçelerini yargıya sunması bekleniyor.