Sabah rutininde zerdeçal dönemi: Kilo vermeye yardımcı oluyor, ama bir şartla!

Zerdeçalın bu kadar popüler olmasının nedeni, kilo fazlasının sadece "fazla kalori" meselesi olmaması. Uzmanlar, aşırı kilonun vücutta düşük düzeyli, sessiz bir iltihaplanma ile ilişkili olduğunu belirtiyor. Kurkumin ise iltihap süreçlerini etkileme potansiyeliyle araştırılıyor. Bilim insanları bu nedenle kurkuminin metabolizma üzerindeki etkilerini merak ediyor. Hayvan deneylerinde kurkuminin yağ dokusuyla ilgili olumlu sonuçlar verdiği, insan çalışmalarında ise etkinin daha mütevazı olduğu görülüyor.
İnsanlarla yapılan bazı küçük çalışmalarda, kurkumin takviyesi alan fazla kilolu kişilerde kısa sürede hafif kilo kaybı ve bel çevresinde azalma bildirildi. Dört haftalık bir çalışmada kayıp, vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 2'si düzeyindeydi. Bazı denemelerde ise diyet ve yaşam tarzı programına eklenen kurkumin, kilo ve vücut yağı ölçümlerinde ek bir iyileşme sağladı.
Uzmanların vurguladığı nokta şu: Bu çalışmalar az sayıda katılımcıyla yapıldı, çoğunlukla diyet programıyla birlikte yürütüldü ve takviye formunda yüksek kurkumin içeriyordu. Mutfakta kullanılan bir tutam baharatla aynı sonuçları beklemek gerçekçi değil.
Araştırmacılar kurkuminin kilo kontrolüne katkısını birkaç yolla açıklıyor:
Burada önemli bir ayrıntı var: Bu etkilerin hiçbiri "yağ eritme" anlamına gelmiyor. Zerdeçal, metabolik süreçlere destek olabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Kilo kontrolünü destekleme amacıyla zerdeçal kullanmak isteyenler için pratik öneriler:
Karabiberle birlikte kullanın: Karabiberdeki piperin, kurkuminin emilimini artırıyor.
Sağlıklı yağlarla buluşturun: Zeytinyağıyla pişirilen sebze yemeklerine ve çorbalara eklemek emilime yardımcı olabilir.
Çorba ve sebze yemeklerinde tercih edin: Mercimek çorbası, nohutlu yemekler, fırın sebzeler ve yoğurtlu soslar zerdeçalla güzel gider.
Şekerli içeceklerden kaçının: "Altın süt" gibi tariflerde bal ve şeker miktarını yüksek tutmak, kalori hesabını olumsuz etkileyebilir.
Düzenli kullanın ama abartmayın: Mutfakta kullanılan miktar yeterli. Daha fazlası daha iyi sonuç anlamına gelmiyor.
Zerdeçal ne kadar umut vadediyor olsa da kalıcı kilo kaybının temelini dengeli beslenme, düzenli hareket ve kaliteli uyku oluşturuyor. Uzmanlar, zerdeçalı mucizevi bir çözüm olarak görmek yerine sağlıklı bir yaşam tarzının destekleyici bir parçası olarak ele almayı öneriyor.
Şu üç alışkanlık, zerdeçalın etkisinden çok daha belirleyici:
Zerdeçal bu düzenin yanına eklendiğinde, sofranıza renk ve lezzet katarken kilo kontrolüne küçük bir destek sağlayabilir.
Mutfakta baharat olarak kullanılan zerdeçal genellikle güvenli kabul ediliyor. Ancak yüksek dozlu kurkumin takviyeleri farklı. Nadir de olsa karaciğer hasarı bildirildiği için şu kişilerin takviyeye başlamadan önce doktora danışması öneriliyor:
Karaciğer veya safra kesesi sorunu olanlar
Hızlı kilo verdirme vaadiyle satılan ürünlere de temkinli yaklaşın. Güvenilir üreticiyi seçmek önemli.