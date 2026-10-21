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Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:54 Son Güncelleme: 21.10.2026 14:55

Sabah rutininde zerdeçal dönemi: Kilo vermeye yardımcı oluyor, ama bir şartla!

Sosyal medyada yeni diyet trendi: Zerdeçal. Sarı baharatın kilo kontrolüne katkı sağlayabileceğini gösteren çalışmalar ilgi çekiyor. Peki kurkumin, sofradaki fazlalıklarla mücadelede gerçekten işe yarıyor mu? İşte bilimin bu konuda söyledikleri.

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Sabah rutininde zerdeçal dönemi: Kilo vermeye yardımcı oluyor, ama bir şartla!
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Çorbadan sütlü içeceklere kadar birçok tarifte yer bulan zerdeçal, son dönemde kilo vermek isteyenlerin favori baharatı oldu. İçerdiği kurkumin adlı bileşik, hem iltihap süreçleriyle hem de vücudun yağ metabolizmasıyla ilişkisi nedeniyle bilim insanlarının radarında. Küçük ölçekli çalışmalarda kurkumin kullanan kişilerde birkaç hafta içinde hafif kilo kaybı görüldü. Bu sonuçlar zerdeçalı "kilo verdiren baharat" olarak gündeme taşıdı. Gelin, sarı baharatın kilo kontrolündeki potansiyeline yakından bakalım.

Zerdeçal neden kilo verme listelerinin yıldızı oldu?

Zerdeçalın bu kadar popüler olmasının nedeni, kilo fazlasının sadece "fazla kalori" meselesi olmaması. Uzmanlar, aşırı kilonun vücutta düşük düzeyli, sessiz bir iltihaplanma ile ilişkili olduğunu belirtiyor. Kurkumin ise iltihap süreçlerini etkileme potansiyeliyle araştırılıyor. Bilim insanları bu nedenle kurkuminin metabolizma üzerindeki etkilerini merak ediyor. Hayvan deneylerinde kurkuminin yağ dokusuyla ilgili olumlu sonuçlar verdiği, insan çalışmalarında ise etkinin daha mütevazı olduğu görülüyor.

Çalışmalar ne gösterdi?

İnsanlarla yapılan bazı küçük çalışmalarda, kurkumin takviyesi alan fazla kilolu kişilerde kısa sürede hafif kilo kaybı ve bel çevresinde azalma bildirildi. Dört haftalık bir çalışmada kayıp, vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 2'si düzeyindeydi. Bazı denemelerde ise diyet ve yaşam tarzı programına eklenen kurkumin, kilo ve vücut yağı ölçümlerinde ek bir iyileşme sağladı.

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Uzmanların vurguladığı nokta şu: Bu çalışmalar az sayıda katılımcıyla yapıldı, çoğunlukla diyet programıyla birlikte yürütüldü ve takviye formunda yüksek kurkumin içeriyordu. Mutfakta kullanılan bir tutam baharatla aynı sonuçları beklemek gerçekçi değil.

Zerdeçal vücutta nasıl bir etki yaratabilir?

Araştırmacılar kurkuminin kilo kontrolüne katkısını birkaç yolla açıklıyor:

  • İltihabı hafifletme: Vücuttaki düşük dereceli iltihap, insülin direnciyle ilişkilendiriliyor. Kurkuminin bu süreci dengelemesi, metabolik sağlığa destek olabilir.
  • Kan şekeri ve kan yağları: Bazı çalışmalarda kurkumin kullanımı, şeker ve kolesterol değerlerinde olumlu değişikliklerle ilişkilendirildi.
  • Karaciğer yağlanması: Karaciğerde yağlanması olan kişilerde yapılan denemelerde umut verici ilk bulgular elde edildi.

Burada önemli bir ayrıntı var: Bu etkilerin hiçbiri "yağ eritme" anlamına gelmiyor. Zerdeçal, metabolik süreçlere destek olabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Zerdeçalı sofrada nasıl kullanmalı?

Kilo kontrolünü destekleme amacıyla zerdeçal kullanmak isteyenler için pratik öneriler:

Karabiberle birlikte kullanın: Karabiberdeki piperin, kurkuminin emilimini artırıyor.

Sağlıklı yağlarla buluşturun: Zeytinyağıyla pişirilen sebze yemeklerine ve çorbalara eklemek emilime yardımcı olabilir.

Çorba ve sebze yemeklerinde tercih edin: Mercimek çorbası, nohutlu yemekler, fırın sebzeler ve yoğurtlu soslar zerdeçalla güzel gider.

Şekerli içeceklerden kaçının: "Altın süt" gibi tariflerde bal ve şeker miktarını yüksek tutmak, kalori hesabını olumsuz etkileyebilir.

Düzenli kullanın ama abartmayın: Mutfakta kullanılan miktar yeterli. Daha fazlası daha iyi sonuç anlamına gelmiyor.

Kilo vermede asıl belirleyici olan nedir?

Zerdeçal ne kadar umut vadediyor olsa da kalıcı kilo kaybının temelini dengeli beslenme, düzenli hareket ve kaliteli uyku oluşturuyor. Uzmanlar, zerdeçalı mucizevi bir çözüm olarak görmek yerine sağlıklı bir yaşam tarzının destekleyici bir parçası olarak ele almayı öneriyor.

Şu üç alışkanlık, zerdeçalın etkisinden çok daha belirleyici:

  • Porsiyon kontrolü ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak
  • Haftada en az 150 dakika orta tempolu hareket
  • Düzenli ve yeterli uyku

Zerdeçal bu düzenin yanına eklendiğinde, sofranıza renk ve lezzet katarken kilo kontrolüne küçük bir destek sağlayabilir.

Kullanmadan önce bilinmesi gerekenler

Mutfakta baharat olarak kullanılan zerdeçal genellikle güvenli kabul ediliyor. Ancak yüksek dozlu kurkumin takviyeleri farklı. Nadir de olsa karaciğer hasarı bildirildiği için şu kişilerin takviyeye başlamadan önce doktora danışması öneriliyor:

  • Karaciğer veya safra kesesi sorunu olanlar

  • Kan sulandırıcı, şeker ilacı ya da bağışıklık baskılayıcı kullananlar
  • Hamile ve emziren kadınlar
  • Demir eksikliği olanlar

Hızlı kilo verdirme vaadiyle satılan ürünlere de temkinli yaklaşın. Güvenilir üreticiyi seçmek önemli.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Sabah rutininde zerdeçal dönemi: Kilo vermeye yardımcı oluyor, ama bir şartla!
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