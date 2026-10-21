Sabah rutininde zerdeçal dönemi: Kilo vermeye yardımcı oluyor, ama bir şartla!

Kilo vermede asıl belirleyici olan nedir?

Zerdeçal ne kadar umut vadediyor olsa da kalıcı kilo kaybının temelini dengeli beslenme, düzenli hareket ve kaliteli uyku oluşturuyor. Uzmanlar, zerdeçalı mucizevi bir çözüm olarak görmek yerine sağlıklı bir yaşam tarzının destekleyici bir parçası olarak ele almayı öneriyor.

Şu üç alışkanlık, zerdeçalın etkisinden çok daha belirleyici:

Porsiyon kontrolü ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak

Haftada en az 150 dakika orta tempolu hareket

Düzenli ve yeterli uyku

Zerdeçal bu düzenin yanına eklendiğinde, sofranıza renk ve lezzet katarken kilo kontrolüne küçük bir destek sağlayabilir.