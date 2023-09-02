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Giriş Tarihi: 2.9.2023 09:06

SABAH yazdı bakanlık harekete geçti! Skandala bakanlık el koydu

İstanbul'da yaşayan Abdullah Demir'in, Ukraynalı eski eşiyle ilgili suçlamaları üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Skandala el koyan bakanlık, Ukraynalı anne Elina Zabolotova'nın küçük çocuklarına alkol içirmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
SABAH yazdı bakanlık harekete geçti! Skandala bakanlık el koydu

30 Ağustos Çarşamba günü "Çocuklarıma alkol içiriyor, aynı dili konuşamıyorum" başlığıyla yayınladığımız haberimiz kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul'da yaşayan Abdullah Demir'in (45), iki çocuğunun annesi Ukraynalı Elina Zabolotova'dan (38) geçen yıl boşanmıştı. Mahkeme, çocukların velayetini 'yaşlarının küçük olması' sebebiyle anneye verdi. Karara itiraz eden baba Abdullah Demir ise Beylikdüzü'nde kilisede çalışan Ukraynalı eşinin çocuğuna alkol içirdiğini, çocuklara farklı davranışlar empoze ettiğini ve her pazar günü zorla kiliseye götürdüğünü söyleyip isyan etmişti.

ÇOCUKLARIN YARARI GÖZETİLECEK
Abdullah Demir'in, Ukraynalı eski eşiyle ilgili suçlamaları üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün aile ve çocuklarla görüşeceği bildirildi. İl müdürlüğünün, çocukların yararını gözeterek, konuyu takibe devam edeceği öğrenildi.

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SABAH yazdı bakanlık harekete geçti! Skandala bakanlık el koydu
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