SABAH yazdı çöplük kalktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş özel alanlar olmasına karşın, CHP'li Menderes Belediyesi'nin, Tekeli Mahallesi'ndeki vatandaşlara yaşattığı çöplük kâbusu sona buldu.Belediye toplanan çöp ve molozları mahalledeki yerleşim yerlerine 200 metre mesafedeki boş araziye dökerken, SABAH'ın konuyu gündeme getirmesi sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü harekete geçti.Çevre skandalını tutanakla belgeleyen yetkililer, ilçe belediyesi hakkında Çevre Kanunu'na muhalefetten idari işlem başlatarak belediyeden çöp dökme işleminin derhal durdurulmasını istedi.Yaşanan şok gelişmenin ardından Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin de desteğiyle kaçak olarak araziye döktüğü çöpleri bulunduğu yerden iş makineleri ile kamyonlara yükleyerek kaldırdı.Daha önce defalarca çöplerin bulunduğu yerden kaldırılması için Menderes Belediyesi'ne başvurmasına rağmen sonuç alamayan Tekeli Mahalle Muhtarı Tezcan Akınsu ise duygularını paylaştı.6 aydır defalarca belediye yetkililerine başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Akınsu, "Gazete haberinin ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip çöplerin bulunduğu alana gelerek tutanak tuttu. Ardından da hemen ertesi gün İzmir Büyükşehir ve Menderes Belediyesi'ne bağlı iş makineleri araziye gelerek çöpleri kamyonlara yüklemeye başladılar. Bugün itibarıyla da alan tamamen temizlendi. Başta SABAH Gazetesi olmak üzere emeği geçen herkese mahalle halkı adına teşekkürü bir borç biliyorum. Sayenizde büyük bir çevre kirliliğinden kurtulmuş olduk" diye konuştu.