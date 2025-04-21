SABAH yeniliklerin öncüsü oldu

Türk basınında hem içerik anlayışı hem de teknik donanımıyla pek çok yeniliğe öncülük eden SABAH hem gazetecilik çizgisi hem de yayıncılıkta ortaya koyduğu teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'de hep öncü oldu.

❱ Sadece bir gazete değil, aynı zamanda entegre bir ekosistem olarak Avrupa'nın bu alanda en büyük ve en modern baskı tesislerini Türkiye'ye kazandıran SABAH, Türkiye'de renkli baskı sistemine geçiş, en modern ofset baskı tesislerinin hizmete girmesinde öncülük etti.

❱ Kendi matbaalarına yaptığı yatırımlarla kalite ve hız konusunda yeni bir standardın oluşmasına katkı sunan SABAH, daha ince ve kaliteli kâğıtla hem maliyet avantajı hem de estetik sunan sayfa tasarımlarına imza attı. ❱ Sabah, kendi dağıtım ağıyla da Türkiye'nin en ücra noktalarına bile erişebilen bir medya kanalı oldu.