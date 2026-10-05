Sabahları yorgun uyananlar dikkat: Yastık altına konan sarımsağın mucizesi!

Yoğun stres ve tempo, uyku kalitesini düşürerek sabahları yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Mutfakların vazgeçilmezi sarımsağın ise yastık altında kullanılması halk arasında doğal bir yöntem olarak biliniyor. Tek diş sarımsağın gece boyunca sağlayabileceği etkiler merak konusu olurken, yöntemin detayları araştırılıyor.