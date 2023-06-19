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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Sabancı ailesinde gizli kayıt skandalı

Merhum işadamı Sakıp Sabancı’nın eşi Türkan Sabancı, aile bireyleriyle ilgili doktorlarla yaptığı bir toplantıyı gizlice kayda alan hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sabancı ailesinde gizli kayıt skandalı
Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın bir toplantısında gizli kayıt skandalı patlak verdi. Olay 6 Aralık 2022'de meydana geldi. Mukaddes S. isimli kişi, Sabancılar'ın konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Olay günü Türkan Sabancı, Sakıp Sabancı Müzesi olan Atlı Köşk'te aile bireylerinin sağlık durumlarına ilişkin bir toplantı düzenledi. Toplantıya, kendi alanında uzman 4 doktor dışında hemşire Mukaddes S. de katıldı. Toplantı başladığı sırada Türkan Sabancı, hemşirenin telefonuyla toplantıyı gizlice kayda aldığını fark etti. Toplantıya katılanlar hemşireye müdahale ederek kayıt yapmasını engelledi.




SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Evde yaşanan skandal olay sonrası söz konusu durum toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı. Tutanakta Mukaddes S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kendisinin de kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildi. Türkan Sabancı hemşirenin işine son verirken, ailenin avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde şüphelinin kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu işlediğini bu nedenle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sabancı ailesinde gizli kayıt skandalı
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